Weekly Horoscope 20-26 October 2025 : दिवाली के साथ होगी इस सप्ताह की शुरुआत, जाने किस पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा और किन राशि के लोगों को रहना होगा सतर्क

Weekly Horoscope 20-26 October 2025: नया दिन, नया सप्ताह एक नई उमंग के साथ आता है, जो हमें पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है. 20 अक्टूबर से शुरु होने वाला यह सप्ताह बेहद खास होगा क्योंकि सप्ताह की शुरुआत दीपावली पर्व से हो रही है. इस सप्ताह ग्रहीय स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आएंगे, बुध ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस पूरे सप्ताह चंद्रमा कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक में संचरण करेंगे. ग्रहीय स्थिति के आधार पर यह सप्ताह विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे अवसर लेकर आएगा, व्यापारी वर्ग को निवेश संबंधी मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. जाने इस सप्ताह कैसे करना होगा आपको चुनौतियों का सामना, साथ ही जाने दिवाली से जुड़े कुछ टिप्स भी जाने जो त्योहार की रौनक में लगाएंगे चार चांद. पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया इस बार का साप्ताहिक राशिफल.