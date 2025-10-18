Weekly Horoscope 20-26 October 2025 : दिवाली के साथ होगी इस सप्ताह की शुरुआत, जाने किस पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा और किन राशि के लोगों को रहना होगा सतर्क
Weekly Horoscope 20-26 October 2025: नया दिन, नया सप्ताह एक नई उमंग के साथ आता है, जो हमें पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है. 20 अक्टूबर से शुरु होने वाला यह सप्ताह बेहद खास होगा क्योंकि सप्ताह की शुरुआत दीपावली पर्व से हो रही है. इस सप्ताह ग्रहीय स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आएंगे, बुध ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस पूरे सप्ताह चंद्रमा कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक में संचरण करेंगे. ग्रहीय स्थिति के आधार पर यह सप्ताह विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे अवसर लेकर आएगा, व्यापारी वर्ग को निवेश संबंधी मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. जाने इस सप्ताह कैसे करना होगा आपको चुनौतियों का सामना, साथ ही जाने दिवाली से जुड़े कुछ टिप्स भी जाने जो त्योहार की रौनक में लगाएंगे चार चांद. पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया इस बार का साप्ताहिक राशिफल.
मेष राशि (Aries)
मेष राशि – इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. नौकरीपेशा, खासकर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के मौके बढ़ेंगे, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए आमदनी में इजाफा होगा. खुदरा व्यापारियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं. युवाओं को करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए भरोसा बनाए रखें. इस दीपावली घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग अधिक प्रयोग करते हुए सुंदर रंगोली बनाएं और घी का दीया जलाएं, पूजा और दीप प्रज्वलन से घर में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा. सेहत के मामले में पेट से जुड़ी परेशानियों से बचें और तला-भुना या बाहर का खाना कम करें.
वृष राशि (Taurus)
वृष राशि – इस सप्ताह परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेगी और जिन कामों में पहले अड़चन थी, वह आसानी से पूरे होंगे. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है और जो नया करियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने और पहला कदम उठाने का समय अनुकूल है. बड़े व्यवसाय में कुछ रुकावट आ सकती हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन व्यापार में लाभ बढ़ेगा. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शुभ अवसर बनेंगे. दीपावली पर घर के उत्तर दिशा को हरे रंग से रोशन करें, ऐसा करने से घर में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि– इस सप्ताह मिथुन राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी और लंबे समय से किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें और निवेश के मामलों में अनुभवी सलाह अवश्य लें. विदेशी कंपनी में काम करने वालों की आय बढ़ सकती है, जबिक खर्चों में भी इजाफा रहेगा. कपड़ों और फैशन से जुड़े व्यापारियों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा. परिवार में माहौल आनंदमय रहेगा और शुभ आयोजन की तैयारी हो सकती है. दीपावली पर घर की पूर्व दिशा में नौ दीपक जलाएं और पूजा से घर में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में कान या गले की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से बचें और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि– इस सप्ताह कर्क राशि वालों को मानसिक रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कोई लालच या झूठे वादों के माध्यम से भ्रमित कर सकता है, इसलिए किसी भी लाभदायक प्रस्ताव को बिना जांचे न मानें. आय के नियमित स्रोतों के साथ-साथ नए अवसर तलाशने का समय है और पुराने संपर्क से भी लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए विदेशी या ऑनलाइन सौदे लाभदायक रहेंगे. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे और युवाओं को अपनी स्किल्स निखारने की जरूरत है. दीपावली पर घर में श्रीराम के घर आने की खुशी में स्वयं दीपक जलाएं. दूध की बनी मिठाई का भोग लगाने से धन, सुख और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य की छोटी परेशानी भी नजरअंदाज न करें.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि– इस सप्ताह सिंह राशि वालों को धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल सीखना और क्षमताओं को अपडेट करना फायदेमंद रहेगा. आईटी, सॉफ्टवेयर और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा और जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर अनुकूल हैं. पहले से व्यापार कर रहे लोगों को 25 तारीख तक विस्तार पर ध्यान देना चाहिए. युवाओं को मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों पर फोकस करना होगा. परिवार में किसी सदस्य की तबीयत पर ध्यान दें और भाई-बहनों के साथ मधुर व्यवहार रखें. दीपावली पर घर के मुख्य द्वार पर दो दीपक जलाएं और पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में त्वचा या एलर्जी की समस्या से सतर्क रहना होगा.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि – यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सफलता और चुनौतियों, दोनों का संगम लेकर आएगा. आपके प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के अनुरूप फल न मिले तो निराश न हों. बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को किसी बड़ी डील में रुकावट महसूस हो सकती है, इसलिए शुरुआत से ही पूरी तैयारी और फॉलोअप पर ध्यान दें. परिवार में तालमेल अच्छा रहेगा और घरेलू खरीदारी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए लाभकारी रहेगी. दीपावली पर घर के उत्तर-पूर्व कोने में पांच दीपक जलाएं और पूजा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, आंखों में जलन या हल्का बुखार परेशान कर सकता है और मानसिक तनाव से बचें.
तुला राशि (Libra)
तुला राशि– इस सप्ताह तुला राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है और आपकी लगन व दृढ़ इच्छाशक्ति अच्छे अवसर सामने लाएगी. कामकाज में तेजी बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता सुनिश्चित रहेगी. ऑफिस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नौकरी के सिलसिले में यात्रा लाभदायक साबित होगी. व्यापार में साझेदारी से मुनाफा बढ़ेगा, विशेषकर सरकारी अनुबंध या प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के लिए. युवा वर्ग अनुशासन और संयम बनाए रखें. परिवार में मतभेद होने पर समझदारी दिखाएं. दीपावली पर मुख्य द्वार पर आठ दीपक जलाएं और पूजा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में गर्भवती महिलाओं को मौसमी संक्रमण से सतर्क रहना है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि– इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि विलासिता की प्रवृत्ति अनावश्यक खर्च बढ़ा सकती है. कार्यों में आलस्य या लापरवाही न करें, वरना जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं. सरकारी प्रोजेक्ट या सहयोग से जुड़े लोगों के लिए रुके काम अब गति पकड़ेंगे और शोध या तकनीकी क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट पर काम का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन लालच या झूठे वादों से सतर्क रहें. युवा वर्ग को नई नौकरी या अवसर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है. दीपावली पर घर के दक्षिण दिशा में दीप जलाएं और पूजा से घर में धन, सुख और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि – इस सप्ताह धनु राशि वालों को अपने करियर और आजीविका पर खास ध्यान देना होगा. नौकरी की तलाश में लगे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि नए अवसर और सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि मजबूत बनेगी. व्यापारियों के लिए यह समय अनुकूल है, खासकर जनरल स्टोर, हार्डवेयर या सप्लाई से जुड़े कारोबारियों के लिए आय बढ़ने के योग हैं. विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के अवसर बन रहे हैं. पारिवारिक वातावरण में तालमेल बनाए रखें. दीपावली पर घर की पूर्व दिशा में दीपक जलाएं और पूजा से घर में सुख, धन और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में बासी या बाहर का खाना टालें और आराम को महत्व दें.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि – इस सप्ताह मकर राशि वालों को सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों और बॉस के साथ वाद-विवाद से बचें और अपने प्रयासों पर फोकस रखें. दवाइयों, केमिकल या मेडिकल उपकरणों के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक है, खासकर प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने से नए अवसर बनेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरी एकाग्रता जरूरी है. पारिवारिक जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन समझदारी से माहौल सुधरेगा. दीपावली पर घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और पूजा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के मामले में पित्त से जुड़ी तकलीफें, सिर दर्द या जलन हो सकती है और खानपान हल्का रखें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें.
कुंभ राशि (Aquarius) Aquarius Weekly Horoscope
कुंभ राशि – इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को अपने लक्ष्यों पर पूरी एकाग्रता के साथ पूरे करने होंगे और जिम्मेदारियों को भी समझदारी से निभाना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है. व्यापारी वर्ग किसी भी समझौते या सौदे में सतर्क रहें, क्योंकि सामने वाला छल कर सकता है. युवा और विद्यार्थी अपना फोकस बढ़ाएं और समय का सही उपयोग करें. परिवार में सभी की भावनाओं का सम्मान करें. दीपावली पर घर के जल का पात्र रखकर उसमें पुष्प डालें और पूजा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के लिए खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें, लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते समय आराम लें.
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि – इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए नए प्रोजेक्ट की योजना बनाना और उसे सही तरीके से लागू करना लाभकारी रहेगा और आपकी मेहनत अच्छे परिणाम देगी. 21 तारीख के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णयों में निश्चयात्मकता आएगी. नौकरी में छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता और संयम से उनका समाधान होगा. लकड़ी या निर्माण से जुड़े व्यापारियों को लेन-देन में सतर्क रहना चाहिए. युवा यातायात नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में घरेलू जिम्मेदारियां समझदारी से निभायें. मरीज अपनी दिनचर्या और दवाइयों का नियमित पालन करें.