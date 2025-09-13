Weekly Horoscope 15 T0 21 September 2025: किस राशि वालों को अधिक खर्च के बावजूद होगा लाभ! जानिए इस बार क्या आपकी झोली में गिरेंगे, व्यापार के नए कॉन्ट्रैक्ट
Weekly Horoscope 15 To 21 September 2025: अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति इस बार कई लोगों के जीवन में नए अवसर, सफलता और चुनौतियां लेकर आ रही है। 15 से 21 सितंबर के बीच कुछ राशियों के करियर, शिक्षा, रिश्तों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मेहनत का उचित फल पाने का समय है, लेकिन वाणी, व्यवहार और धैर्य पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी होगा। तो चलिए जानते हैं, इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए क्या नया लेकर आया है, किसे सतर्क रहना होगा और किसे नए रिश्ते बनाने का मिलने वाला है सुनहरा मौका।
मेष राशि
इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नौकरीपेशा लोग जिम्मेदारियों में सफल होंगे। नए व्यापार को जमाने के लिए कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं। युवाओं को क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यह कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालेगा। विद्यार्थी मेहनत का उचित फल प्राप्त करेंगे, ध्यान रहें पढ़ाई से जी नहीं चुराना है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार और मित्रों के बात-चीत सौम्य और आवश्यकता के अनुरूप ही करें। दांपत्य जीवन में धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सिरदर्द और तनाव की आशंका है, यह स्थिति सप्ताह के बाद अधिक देखने को मिलेगी। यात्रा करते समय सावधानी रखें, यदि आप निजी वाहन से जा रहें हैं तो गति का विशेष ध्यान देना होगा। हनुमान जी के साथ-साथ देवी की उपासना भी आपके लिए लाभकारी रहेगी।
वृष राशि
वृष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दे रहा है। नौकरीपेशा से जुड़े लोग साहस के साथ संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे कार्य में सफलता भी मिलेगी और शत्रु पर विजय भी प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में अतिरिक्त कार्यभार का सामना कर सकते हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य करने वालों को सावधानी रखनी है, कोई भी डील बिना पेपर वर्क के न करें तो बेहतर होगा। परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए मनभेद से बचें और धैर्य बनाए रखें। दांपत्य जीवन में संतुलन बनाना होगा, इस सप्ताह जीवनसाथी को आपकी अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। सेहत संबंधित मामलों में ब्लड प्रेशर और पेट की समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव पर नियंत्रण आवश्यक है, सप्ताह का मध्य खासकर स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोग इस सप्ताह मानसिक तनाव और मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें। ऑफिस के पेंडिंग कार्यों को पहले पूरा करना होगा। निवेश और आर्थिक मामलों में सतर्क रहते हुए, डूबे हुए धन की रिकवरी पर ध्यान दें। खुदरा व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कुछ निराशाजनक हो सकता है, ऐसे में आपको सलाह है कि नए स्टॉक की बढ़ोतरी पर ध्यान दें और पुराने स्टॉक को सेल के माध्यम से निकाल कर मुनाफा कमाए। युवाओं का किसी के साथ अचानक विवाद हो सकता है, ऐसे में सतर्क रहते हुए अपने काम से काम रखें। कला को निखारना होगा, हुनर को दिखाने का सही मौका प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार में एक दूसरे का सहयोग बनाए रखें। सप्ताह के मध्य से संतान को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी और पेट संबंधी परेशानियों से सतर्क रहें।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह खर्च अधिक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका फल सकारात्मक होगा। ऑफिस में कामकाज को लेकर उत्साह कम हो सकता है, लेकिन प्रयासों से लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सहकर्मियों के साथ सप्ताह के अंत में अनबन की आशंका है, आपको सलाह है कि अपने काम से काम रखें। कपड़ों के बड़े कारोबारियों को अच्छे मुनाफे प्राप्त होंगे, किसी बड़ी डील के पूर्ण होने की भी संभावना है। युवाओं को मित्रों के साथ सहयोग बनाए रखना होगा, कदम-कदम पर उनका सहयोग आपको मजबूत बनाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आवश्यक है, सप्ताह मध्य में इधर-उधर की बातों में मन अधिक लगेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें। दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। मां दुर्गा की उपासना मानसिक शांति देगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे तनाव, चिड़चिड़ापन और बिगड़े खानपान के चलते पेट में जलन हो सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों को इस बार आर्थिक मामलों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, लोन से छुटकारा मिलने की संभावना है। ऑफिशियल कार्यों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम का परचम फहराएंगे। उच्चाधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं। आईटी और शिक्षा से जुड़े लोगों को पदोन्नति के साथ ट्रांसफर या प्रमोशन मिलने की संभावना है। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेगी और अटके हुए डील पूरे हो सकते हैं। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, धोखा मिल सकता है। छोटे भाई-बहनों के सहयोग से सप्ताह सकारात्मक गुजरने वाला है। परिवार व कुल के प्रति आपको अहम जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। किसी के स्वास्थ्य में गिरावट है, तो आपको उनका ध्यान देना होगा। कंधे, हाथ और गले से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें, चोट लगने व दर्द होने की आशंका है।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों का सप्ताह आर्थिक मामलों को लेकर निराशाजनक हो सकता है, लेकिन भाई पक्ष से मदद मिलने की संभावना है। आजीविका में सफलता प्राप्त होगी यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस समय शुभ सूचना मिल सकती है। सैलरी इंक्रीमेंट और इंसेंटिव आपको प्रसन्न रखेगा। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी को उधार लेकर निवेश करने से बचना चाहिए, ग्रहों की स्थिति कर्ज बढ़ाने के फिराक में है। मित्रों के साथ सहयोग बनाए रखें, यदि आपकी महिला मित्र हैं, तो उनकी समस्याओं को कम करने का प्रयास करें। कला में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद में सावधानी रखी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही से दांत, गले या पेट की समस्या हो सकती है।
तुला राशि
इस सप्ताह तुला राशि के लोगों का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जिम्मेदारियां सामने आएंगी, जिन्हें आप भी बखूबी पूरा करते हुए नजर आएंगे। भविष्य के लिए कुछ निवेश करने की इस बार से शुरुआत कर देनी चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का मौका प्राप्त होगा, अच्छे काम की सराहना भी होगी। नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को इस बार बड़ी तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर विदेश से जुड़े उत्पादों से अच्छे मुनाफे प्राप्त होने की उम्मीद है। परीक्षाएं यदि नजदीक हैं, तो विद्यार्थियों को सर्वप्रथम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विवाह के लिए रिश्ता खोजने वालों को देख-सुन कर ही निर्णय लेना चाहिए, इस समय भ्रम की स्थिति आपको गलत फैसला लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, तनाव और ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। यात्रा करते समय सावधानी रखें और लंबी दूरी की यात्रा निजी वाहन से करने से बचें।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कठिनाइयों से भरा रहेगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में ही आप विवेकशील व्यक्ति का प्रदर्शन करेंगे। संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद समाप्त होता दिख रहा है, जिसमें आर्थिक लाभ की भी संभावना है। सप्ताह मध्य में अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। ऑफिस में जहां एक ओर सहकर्मी या अधिकारी परेशान कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बार-बार होने वाली गलतियां भी मानसिक रूप से परेशान करेगी। व्यापार में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखें। विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी जन्म भूमि लौट सकते हैं। मित्रों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें। परिवार और रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो जाना शुभ रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और समय-समय पर विश्राम करें, काम के साथ-साथ भरपूर नींद भी आपको ऊर्जावान रखेगी।
धनु राशि
धनु राशि वालों के इस सप्ताह रुके हुए काम पूरे होंगे, मन में उत्साह रहेगा। कुछ प्रसन्नता का भी अनुभव करेंगे। यदि आपने पहले से कोई निवेश कर रखा है, तो उससे अच्छे मुनाफे प्राप्त होते दिख रहे हैं। प्रमोशन पाने के लिए इस बार अधिक मेहनत करनी होगी। बॉस व उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चले। यदि वह कोई कार्य आपसे कहते हैं, तो उसे सर्वप्रथम तल्लीनता के साथ पूरा करना होगा। व्यापारियों के लिए नए अवसर और कॉन्ट्रैक्ट संभव हैं। लग्जरी आइटम की बिक्री करने वाले स्टॉक को मजबूत रखें। युवाओं के कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। योजनाओं पर काम करने से सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। मित्र संबंध को प्रेम में बदलने का विचार बनेगा। योग और वर्कआउट करना आपकी सेहत के लिए उचित होगा। कमजोरी अधिक महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें।
मकर राशि
मकर राशि वालों को उधारी के लेनदेन में नुकसान होने की आशंका है। करियर को अपडेट करने का समय है, इसके लिए परीक्षा और कोर्स आदि करने से पीछे न हटे। बॉस आपको अधिक कार्य और जिम्मेदारियां देकर आपकी कार्यक्षमता की परीक्षा ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में लापरवाही से बचते हुए, इससे संबंधित कार्य पूरा कर ले। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नई पार्टनरशिप से जुड़ने का मौका प्राप्त होगा। प्रसार-प्रचार के माध्यम से समाज में पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। युवाओं को सतर्क रहना है, क्योंकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अवसरों से भरा है। इस सप्ताह घर में श्राद्ध करने वाले, ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी दें। पिता से तालमेल बनाकर चलना होगा। सेहत में सर्वाइकल के रोगियों को सजग रहना है, क्योंकि इस समय गलत पोस्चर दर्द को न्योता दे सकता है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, यदि नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त हो तो इसे हाथ से जाने न दे। यदि आरडी की मेच्योर डेट नजदीक है, तो पुनः अपनी क्षमतानुसार निवेश करने का प्लान करें। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे और अध्ययन, रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट में सफलता हाथ लगेगाी। होम एप्लायंस से जुड़े कारोबारी खुदरा व्यापारियों को भी मौका दें, क्योंकि इस बार उनसे अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। युवाओं को परिवार के बड़े सदस्य मार्गदर्शन और समर्थन देंगे। यात्रा और नए अनुभवों के अवसर मिल सकते हैं। गलत मार्गदर्शन से बचें। रिश्तों में और अधिक नजदीकियां लाने का समय है, भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ समय व्यतीत करें। ध्यान, योग और सकारात्मक आदतें रोगों से दूर रखने में मदद करेगी।
मीन राशि
यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव से भरा रहेगा, सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है लेकिन सप्ताहांत आपके लिए अच्छा साबित होगा। धन लाभ संभव है, अटका हुआ धन मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर पहले समय में खोई हुई वस्तु भी मिलने की संभावना है। ऑफिस में सहकर्मी के साथ घर की गॉसिप करने से बचें, वह आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा, इस बार कार्य के साथ-साथ भाग दौड़ भी अधिक रहेगी। होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले मुनाफे की ओर जाते नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग मित्रों और परिचितों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, यदि पहले से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उनका विशेष ध्यान रखें। आंखों के रोगों के प्रति अलर्ट रहें, जलन वह आंखों से पानी आ सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग टाइम को कम करें।