Weekly Horoscope 15 T0 21 September 2025: किस राशि वालों को अधिक खर्च के बावजूद होगा लाभ! जानिए इस बार क्या आपकी झोली में गिरेंगे, व्यापार के नए कॉन्ट्रैक्ट

मीन राशि

यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव से भरा रहेगा, सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है लेकिन सप्ताहांत आपके लिए अच्छा साबित होगा। धन लाभ संभव है, अटका हुआ धन मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर पहले समय में खोई हुई वस्तु भी मिलने की संभावना है। ऑफिस में सहकर्मी के साथ घर की गॉसिप करने से बचें, वह आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा, इस बार कार्य के साथ-साथ भाग दौड़ भी अधिक रहेगी। होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले मुनाफे की ओर जाते नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग मित्रों और परिचितों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, यदि पहले से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उनका विशेष ध्यान रखें। आंखों के रोगों के प्रति अलर्ट रहें, जलन वह आंखों से पानी आ सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग टाइम को कम करें।