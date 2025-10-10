Weekly Horoscope 13-19 OCT 2025: नई चुनौतियां आयेंगे सामने, व्यापार और नौकरी कर रहें लोगों को मिलेगी सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Horoscope 13-19 October 2025 कार्तिक मास का यह सप्ताह न केवल ग्रहीय परिवर्तन बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास है. सप्ताह की शुरुआत अहोई अष्टमी से होगी, तो वहीं सप्ताह के मध्य में रंभा एकादशी का व्रत रखा जाएगा साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में संचरण करेंगे, इसी के साथ सप्ताहांत धनतेरस के त्योहार पर होगा. यह सप्ताह कुछ नई चुनौतियाँ और अवसर लेकर आएगा, इसलिए एक्टिव होकर अवसरों का स्वागत करें क्योंकि आलस्य आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है. संवाद को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें क्योंकि लोगों से जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा. 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक के ये सात दिन, किस राशि लोगों के लिए रहने वाला है खास.. पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया इस बार का साप्ताहिक राशिफल.
मेष राशि (Aries)
मेष- इस सप्ताह अपने वास्तविक स्वभाव पर कायम रहना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. आलस्य बीच में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सजग रहना जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों को अनुभवी साथियों के साथ काम करने और उनसे नई बातें सीखने का अवसर मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय रणनीति बनाने और मेहनत के बल पर नए मुकाम हासिल करने का है. सप्ताह के मध्य में नया व्यापार शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बन सकती है. युवाओं को अपनी संवाद कला पर ध्यान देना होगा , ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान मित्रता को और गहरा करेगा. परिवार में किसी मतभेद की स्थिति आने पर आपकी समझदारी और मध्यस्थता से माहौल फिर से सौहार्दपूर्ण बन जाएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पीठ का विशेष ख्याल रखें, स्ट्रेचिंग और रीढ़ को सीधा रखने वाले योगासन लाभदायक रहेंगे.
वृष राशि (Taurus)
वृष- इस सप्ताह दूसरों के लिए कुछ करने का भाव आपके भीतर प्रबल रहेगा. नए मित्र बनाना और पुराने रिश्तों में मजबूती लाना ही इस समय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए. ऑफिस से जुड़ी यात्राओं के लिए समय अनुकूल है, जबकि रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कार्यक्षेत्र में काम करने वालों को महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी. व्यापार में प्रभावी संवाद आपकी सफलता की कुंजी बनेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मनोरंजक तरीके से पढ़ाई करने का है, खेल या कहानी के माध्यम से सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा यदि विषयों को किसी रोचक प्रसंग से जोड़ेंगे, तो स्मरण शक्ति और बेहतर होगी. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा. सेहत में जिन लोगों को टीवी या अन्य पुरानी बीमारी है, उन्हें दवा और भोजन दोनों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन- इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को पूरी ऊर्जा और दृढ़ता के साथ काम करना होगा. सप्ताह के मध्य में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन घबराने के बजाय शांत रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करें. वरिष्ठों के अनुभव और ज्ञान से सीखने का अवसर मिलेगा, इसलिए उनसे मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें. प्लास्टिक या उससे संबंधित व्यापार करने वालों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा, साथ ही 17 तारीख के बाद कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव संभव हैं. विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई में जुटे और जिन विषयों में कमजोरी महसूस हो, उन्हें धैर्यपूर्वक अभ्यास से मजबूत करें. परिवार में सबके साथ तालमेल बनाकर चलें, जिससे आपसी संबंध और मधुर होंगे. विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है. महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान रहना चाहिए और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है.
कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope
कर्क- इस सप्ताह कर्क राशि वालों को अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बनाए रखना होगा. यदि किसी बात से मन अस्थिर हो, तो उसकी गहराइयों में जाने के बजाय उसे सहजता से छोड़ देना ही बेहतर रहेगा. यह सप्ताह सामान्य रहेगा, न कोई बड़ी परेशानी, न कोई विशेष उत्साह, बस ध्यान रखें कि किसी से वाद-विवाद की स्थिति न बने. व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी ग्राहक के प्रति असम्मान की भावना नुकसानदायक साबित हो सकती है. हर ग्राहक का आदर करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. दूसरों के हित में कुछ करने से मन को शांति मिलेगी. सप्ताह के मध्य में पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी परेशानी या सिस्ट जैसी समस्या उभर सकती है, इसलिए खानपान और नियमित जांच पर ध्यान दें.
सिंह राशि (Leo)
सिंह- इस सप्ताह पूरी एकाग्रता कर्म पर केंद्रित रखें. हर परिस्थिति में आपका व्यवहार विनम्र और संतुलित रहना चाहिए. कठिन समय में भी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें, यह आपकी सफलता की कुंजी होगी. कार्यक्षेत्र में निष्ठा और जिम्मेदारी दिखाएं, जो भी कार्य मिले, उसे टालने के बजाय समय पर पूरा करें. व्यापार से जुड़े लोगों को यदि अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, तो किसी वैकल्पिक योजना पर विचार करना फायदेमंद रहेगा. युवाओं को अनावश्यक खर्चों और दिखावे से दूरी बनाए रखनी चाहिए. माता-पिता के साथ अपनी योजनाओं और चिंताओं को साझा करने से महत्वपूर्ण सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. यदि परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करते हुए रिश्तों में फिर से सौहार्द लाने की कोशिश करें. सिरदर्द या उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को सावधानी रखनी होगी, तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.
कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope
कन्या- इस सप्ताह कन्या राशि वालों को दूसरों के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए. टीम वर्क में काम करने से न केवल आनंद मिलेगा बल्कि अपेक्षित सफलता भी हाथ लगेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय प्रचार-प्रसार और ग्राहक संबंधों को मजबूत करने का है. बड़े क्लाइंट्स को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, चाहें तो नियमित ग्राहकों को कोई छोटा उपहार देकर उन्हें अपने साथ जोड़े रख सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सामूहिक अध्ययन का है, ग्रुप स्टडी से नई बातें सीखने और विषयों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी. आधुनिक तकनीक या डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल पढ़ाई में लाभदायक रहेगा. घर में तुलसी का पौधा लगाना इस सप्ताह शुभ फल देने वाला रहेगा. सेहत के लिहाज से पित्त बढ़ने या पीलिया जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान में हल्का और संतुलित आहार अपनाएं.
तुला राशि (Libra)
तुला- इस सप्ताह ग्रहों का अनुकूल संयोजन आपको कई कठिनाइयों से दूर रखेगा. यह समय खुद को निखारने और अपडेट करने का है, सीखने या कौशल बढ़ाने के अवसरों को हाथ से न जाने दें. नौकरी में प्रमोशन की इच्छा रखने वाले लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या संबंधित तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा, जबकि सप्ताह के अंत तक सतर्क रहना जरूरी होगा ताकि किसी संभावित नुकसान से बचा जा सके. युवाओं का आत्मविश्वास और दृढ़ता इस समय नई ऊंचाइयों पर होगी. व्यस्तता के कारण सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का समय कम मिल सकता है, लेकिन जीवनसाथी की उन्नति और प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, लेटकर पढ़ने या झुककर लिखने जैसी आदतें गर्दन और पीठ में तकलीफ पैदा कर सकती हैं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक- इस सप्ताह कुछ मानसिक उलझनें बनी रह सकती हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि संयम और सकारात्मक सोच से आप इन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए कार्यभार बढ़ने की संभावना है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें. विदेश में नौकरी करने वाले जातकों को अपने वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. थोक व्यापार की शुरुआत करने वालों को धन लेनदेन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. युवाओं को वरिष्ठों या गुरुजनों से बातचीत करते समय नम्रता और आदर बनाए रखना चाहिए. संतान के साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतों पर ध्यान देने और संस्कारों से परिचित कराने का यह अच्छा समय है. घर में नन्हे मेहमान के आगमन की संभावना भी बन रही है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है, वहीं डायबिटीज के मरीजों को अपनी दिनचर्या और खानपान में अनुशासन रखना होगा.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु- इस सप्ताह की शुरुआत आध्यात्मिक शांति से भरपूर रहेगी, भगवत भजन और सत्संग में मन लगने से मानसिक सुकून मिलेगा. सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जो मन को प्रसन्न करेगा. प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य रहेगा, जबकि नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को पुराने संपर्कों से मदद मिल सकती है. लोहे के व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश में विशेष सावधानी बरतनी होगी, बड़े मुनाफे का लालच दिखाकर कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है. युवाओं के लिए यह समय वरिष्ठों से सीखने और अनुभव अर्जित करने का है. यदि आप परिवार के मुखिया हैं, तो सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी, आपका संतुलित व्यवहार ही घर का माहौल खुशहाल रखेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से हीमोग्लोबिन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पौष्टिक और आयरन युक्त आहार को प्राथमिकता दें.
मकर राशि (Capricorn)
मकर- इस सप्ताह पिछली अड़चनों से राहत मिलने के साथ ही आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. मन और शरीर दोनों सक्रिय रहेंगे, जिससे कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे. आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय शुभ है, भगवान महादेव और हनुमान जी की नियमित आराधना से मानसिक शांति और आत्मबल दोनों में वृद्धि होगी. नौकरी से जुड़े मामलों में अब सफलता के संकेत स्पष्ट हैं, वहीं नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. पैतृक व्यवसाय में प्रगति के लिए जरूरी सुधार और अपडेट करते रहें, जबकि ऋण या आर्थिक सहायता के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करना लाभदायक होगा. युवाओं को अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनानी चाहिए, परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी. संतान की शिक्षा और उनकी संगति पर ध्यान दें, ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें. सेहत के मामले में मादक पदार्थों से पूरी तरह बचें.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुम्भ- इस सप्ताह दिखावे या उत्साह में आकर बड़े खर्च करने से बचें, समझदारी से निर्णय लें. धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिले तो उसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लें, यह मानसिक ताजगी देगा. कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ संबंधों में सावधानी रखें और विवाद से बचें. कपड़े और आभूषण व्यापारियों के लिए लाभदायक समय है, सोने-चांदी के व्यापार में भी मुनाफा संभावित है. इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने के अवसर हैं. परिवार या आसपास से नकारात्मक समाचार मिल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. सप्ताह के मध्य में बड़े भाई को चोट या दुर्घटना से बचाने की सलाह दें. हाथ में करंट लगने या चोट लगने की संभावना है, वहीं लीवर संबंधी रोगियों को खानपान और दिनचर्या में संयम रखना होगा.
मीन राशि (Pisces)
मीन- इस सप्ताह आपको विवादों से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी होगी और दूसरों के झगड़ों में किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी से भी बचना चाहिए. ऑफिस में छोटी-छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. किसी के साथ अहंकार के टकराव से बचें. विदेश से जुड़े व्यापार में इस समय अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है और यदि आप इस क्षेत्र में निवेश करने का सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिले तो उसे अवश्य अपनाएं. साथ ही किसी जरूरतमंद को अनाज या खाद्य सामग्री का दान देने से मन को संतोष और मानसिक शांति मिलेगी. स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह के मध्य खानपान पर विशेष ध्यान दें, ओवरईटिंग पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं.