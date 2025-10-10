Weekly Horoscope 13-19 OCT 2025: नई चुनौतियां आयेंगे सामने, व्यापार और नौकरी कर रहें लोगों को मिलेगी सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक- इस सप्ताह कुछ मानसिक उलझनें बनी रह सकती हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि संयम और सकारात्मक सोच से आप इन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए कार्यभार बढ़ने की संभावना है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें. विदेश में नौकरी करने वाले जातकों को अपने वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. थोक व्यापार की शुरुआत करने वालों को धन लेनदेन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. युवाओं को वरिष्ठों या गुरुजनों से बातचीत करते समय नम्रता और आदर बनाए रखना चाहिए. संतान के साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतों पर ध्यान देने और संस्कारों से परिचित कराने का यह अच्छा समय है. घर में नन्हे मेहमान के आगमन की संभावना भी बन रही है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है, वहीं डायबिटीज के मरीजों को अपनी दिनचर्या और खानपान में अनुशासन रखना होगा.