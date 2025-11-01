  • Home>
Weekly Horoscope 03-09 NOVEMBER 2025: ग्रहों की चाल बदलेगी किस्मत, जानिए कौन पाएगा उन्नति और किसे करनी होगी चुनौतियों से जंग

03 to 09 NOVEMBER 2025 Weekly Horoscope:  इस सप्ताह ग्रहों की गति जीवन में नई ऊर्जा और परिवर्तन लेकर आ रही है। कई राशियों को कर्म के बल पर सफलता और सम्मान मिलेगा, जबकि कुछ को धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे और व्यापारियों के लिए लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, वहीं परिवार में आपसी सहयोग से रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहजनक उपलब्धियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच बनाए रखें। तो आइए जानते हैं किस राशि वालों को, किन बातों का रखना होगा ध्यान और किस राशि वालों को मिलेंगे, बड़े लाभ। . पढ़े पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया इस बार का साप्ताहिक राशिफल. 

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: November 1, 2025 1:44:28 AM IST

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष (Aries) - इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को अपनी बातों में सरलता और विनम्रता रखनी होगी. मीठे शब्द आपके काम और रिश्तों, दोनों में लाभ दिलाएंगे. कार्यस्थल पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें. इस बार “कर्म ही पूजा है” इस सोच को अपनाना आपके लिए शुभ रहेगा. व्यापारियों को गलत तरीकों से धन कमाने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान की बड़ी आशंका है. दवा के कारोबार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अच्छा लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, समय मेहनत का है. घर-परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इस समय शांत रहें. जीवनसाथी के कामकाज में प्रगति की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में सुधार और मजबूती का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य के मामलों में मुंह या दांतों की परेशानी को हल्के में न लें, इस ओर तुरंत ध्यान देते हुए इलाज कराएं.

वृष साप्ताहिक राशिफल

वृष (Taurus) - इस सप्ताह वृष राशि के लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्च से बचें और क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच-समझकर करें, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान की योजना पहले से तय कर लें. सप्ताह के मध्य से काम में लगन और प्रबंधन क्षमता में सुधार दिखाई देगा. इस समय बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय उन्हें कोई गलतफहमी न होने दें. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा, जबकि जनरल स्टोर चलाने वालों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह है. युवाओं के लिए सकारात्मक सोच और धैर्य इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे. ऊंचाई पर काम करते समय सावधानी रखें, गिरने से चोट लग सकती है. यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से उम्मीद से ज्यादा मदद की अपेक्षा न करें, वरना मन में निराशा हो सकती है.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन (Gemini) - इस सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए संयम और समझदारी बहुत जरूरी रहेगी. काम और परिवार, दोनों के बीच सही संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा. ऑफिस में कार्यभार और चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य के साथ काम करें. सहकर्मियों से सामंजस्य बनाए रखें, वरना छोटे विवाद बड़े रूप ले सकते हैं. होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों को सप्ताह के दूसरे भाग में अच्छा लाभ मिलेगा. नई साझेदारी करने से पहले हर पहलू को ध्यान से समझें. युवाओं की बेवजह की बातों पर दोस्तों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनसे शांतिपूर्वक बात करें. घर की कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा और किसी सदस्य को खुशी भरी खबर मिलने की संभावना है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको फिट और सक्रिय रहना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर चिंता और तनाव से भी दूरी बनाकर रखें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल

कर्क (Cancer) - इस सप्ताह कर्क राशि के लोगों को काम का तनाव लेने के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. ऑफिस पर अपने वरिष्ठों के संकेतों को समझें, क्योंकि सप्ताह के मध्य से बॉस के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने संपर्कों को सक्रिय रखना चाहिए, इससे नए अवसर मिल सकते हैं. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ की सलाह जरूर लें. शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़े कारोबारियों को अच्छा लाभ होने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. परिवार में पिता के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखें, यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो पूरी कोशिश करें. पिता का आशीर्वाद आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा. सेहत के मामले में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, साथ ही सप्ताह के मध्य से गुस्से पर नियंत्रण रखें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल

सिंह (Leo) - इस सप्ताह सिंह राशि के लोगों का मूड थोड़ा बदलता रहेगा और मन में अनजाना डर या बेचैनी महसूस हो सकती है. यदि मन किसी बात को लेकर विचलित हो, तो ईश्वर का ध्यान या भजन-कीर्तन में समय बिताना मानसिक शांति देगा. जिन लोगों को हाल-ही में प्रमोशन मिला है, उन्हें अपने काम में तेजी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करना इस समय नुकसानदायक हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. जो लोग पारिवारिक या पैतृक कारोबार में जुड़े हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, आगे चलकर परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी. संतान के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद में नरमी रखें. छोटी संतान को संस्कार और सही दिशा देने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में पेट की जलन या डिहाइड्रेशन की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और इस बार हल्का भोजन को थाली में परोसे.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

कन्या (Virgo) - इस सप्ताह कन्या राशि के लोगों पर जिम्मेदारियों का भार रहेगा, जिससे थोड़ी मानसिक थकान या चिंता महसूस हो सकती है. जितना शांत और संयमित रहेंगे, स्थितियाँ उतनी ही आपके पक्ष में रहेंगी. सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर में काम करने वालों को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का सहयोग मिलेगा. जो लोग थोक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वह सभी कानूनी और कागजी प्रक्रिया सही ढंग से पूरी करें, इससे आगे चलकर परेशानी नहीं होगी. अपनों की व्यस्तता को नजरअंदाज करने की गलती न करें. सप्ताह के मध्य में घर-परिवार से जुड़ी परेशानियों में कमी आएगी और संबंधों में सुधार दिखेगा. दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बने तो आपसी धैर्य रखने की सलाह है. स्वास्थ्य के मामले में पेट की जलन या गैस की समस्या परेशान कर सकती है, खान-पान पर ध्यान दें.

तुला साप्ताहिक राशिफल

तुला (Libra) - इस सप्ताह तुला राशि के लोगों को निवेश से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. कुछ कार्य आपकी इच्छा के अनुसार पूरे न हो, तो क्रोध या कठोर शब्दों से दूसरों को नाराज़ न करें. शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें. कामकाज को लेकर मानसिक रूप से सक्रिय रहना होगा, क्योंकि आपकी मेहनत का परिणाम सप्ताह के मध्य तक दिखाई देने लगेगा. जिन लोगों को करियर में रुकावटें महसूस हो रही थीं, उन्हें अब राहत मिलने की संभावना है. व्यापारियों को अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, इससे कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर दवा से संबंधित कारोबार करने वालों को इस सप्ताह अच्छा मुनाफा होगा. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास बनाए रखें और छोटी बातों को लेकर मनमुटाव से बचें. धैर्य और समझदारी आपके लिए शुभ परिणाम लाएगी. सेहच के मामले में लापरवाही न करें, छोटी परेशानी भी बड़ी बन सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक (Scorpio) - इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. करियर में आगे बढ़ने और खुद को अपडेट करने का यह सही समय है. ऑफिस में सक्रिय रहें और खासकर महिला सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विनम्रता बनाए रखें. 7 तारीख के बाद भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. व्यापारी वर्ग को अपने कारोबार के प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना चाहिए, इससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. जिन लोगों को सरकारी मामलों से जुड़ी कोई परेशानी थी, उन्हें राहत मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को श्री हनुमान जी की आराधना करने से आत्मबल और बुद्धि में वृद्धि होगी. संतान के साथ समय बिताएं, इससे उनका मनोबल और प्रसन्नता दोनों बढ़ेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से बाल झड़ने या सिर से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से परामर्श लें साथ ही जंक फूड से बचें और संतुलित आहार लें.

धनु साप्ताहिक राशिफल

धनु (Sagittarius) - इस सप्ताह धनु राशि के लोगों को गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा. आक्रोश में आकर कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय न लें. दूसरों की सफलता देखकर खुद से तुलना करने या ईर्ष्या महसूस करने से बचें, क्योंकि यह मन में नकारात्मकता बढ़ाएगा. करियर में प्रगति या उच्च पद की चाह रखने वाले लोग किसी नए कोर्स या प्रशिक्षण की शुरुआत कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है. ऑफिस में बार-बार एक ही गलती दोहराने से बचें, वरना वरिष्ठ नाराज हो सकते हैं. कॉस्मेटिक या ब्यूटी से जुड़े व्यापार करने वालों को इस सप्ताह अच्छा मुनाफा होगा. यदि व्यापार में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो कुछ समय रुकना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में जुड़े लोग अपने रिश्ते के भविष्य की योजना बना सकते हैं. परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें. बिजली या धारदार वस्तुओं से सावधानी रखें, चोट लगने की आशंका है.

मकर साप्ताहिक राशिफल

मकर (Capricorn) - इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी. सिर्फ योजना बनाने से नहीं, बल्कि उसे पूरा करने से ही परिणाम मिलेंगे. आराम या सुख-सुविधाओं की चाह में अनावश्यक कर्ज या लोन लेने से बचें. काम को लेकर आपका दिमाग काफी सक्रिय रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें. व्यापारी वर्ग को मुनाफा पाने के लिए अपनी व्यावसायिक समझ और मधुर व्यवहार का पूरा उपयोग करना चाहिए. विद्यार्थियों के लिए यह समय रीपिटेशन करने का है, पुराने विषयों को फिर से पढ़ें, यह परीक्षा में मदद करेगा. घर में किसी वस्तु या फर्नीचर को बदलने का यह सही समय है. परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दें. स्वास्थ्य के मामले में रक्त से जुड़ी दिक्कत या पुराने रोग सामने आ सकते हैं, सावधान रहें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

कुंभ (Aquarius) - इस सप्ताह कुंभ राशि के लोगों को भाग्य और परिस्थितियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि किसी से भी अहंकार या कठोर शब्दों में बात न करें, क्योंकि इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. समाज में एक सरल और सच्ची छवि बनाए रखना इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा. सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को प्रमोशन या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा इंसेंटिव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारी वर्ग किसी बड़ी डील में गलत रास्ता अपनाने से बचें. युवा वर्ग किसी उलझन में वरिष्ठों की सलाह लें. विवाह योग्य कन्याओं के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है. सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. सेहत के मामले में पेट की परेशानी से सावधान रहें.

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन (Pisces) इस सप्ताह मीन राशि के लोगों के प्रयास कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे. सामाजिक कार्यों में जुड़े लोगों को दूसरों की सहायता करके आत्मिक संतुष्टि मिलेगी. यदि आपने पहले कोई ऋण लिया है, तो उसे धीरे-धीरे चुकाने की शुरुआत करें, समय आपके पक्ष में रहेगा. ऑफिस में काम को समय पर पूरा करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो अनावश्यक बातों में समय नष्ट करते हैं. व्यापारियों को सप्ताह के मध्य तक धैर्य रखना चाहिए, इसके बाद अच्छे मुनाफे की संभावना बनती नजर आ रही है. घर या संपत्ति से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी. सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा का अवसर मिले तो जरूर जाएं. स्वास्थ्य के मामले में कब्ज या पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में अस्पताल से लौटे लोगों को साफ-सफाई और आराम का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

Weekly Horoscope 03-09 NOVEMBER 2025: ग्रहों की चाल बदलेगी किस्मत, जानिए कौन पाएगा उन्नति और किसे करनी होगी चुनौतियों से जंग

