Weekly Horoscope 03-09 NOVEMBER 2025: ग्रहों की चाल बदलेगी किस्मत, जानिए कौन पाएगा उन्नति और किसे करनी होगी चुनौतियों से जंग

वृष साप्ताहिक राशिफल

वृष (Taurus) - इस सप्ताह वृष राशि के लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्च से बचें और क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच-समझकर करें, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान की योजना पहले से तय कर लें. सप्ताह के मध्य से काम में लगन और प्रबंधन क्षमता में सुधार दिखाई देगा. इस समय बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय उन्हें कोई गलतफहमी न होने दें. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा, जबकि जनरल स्टोर चलाने वालों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह है. युवाओं के लिए सकारात्मक सोच और धैर्य इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे. ऊंचाई पर काम करते समय सावधानी रखें, गिरने से चोट लग सकती है. यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से उम्मीद से ज्यादा मदद की अपेक्षा न करें, वरना मन में निराशा हो सकती है.