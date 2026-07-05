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weekly rashiphal: इन चार राशि वालों को मिलने वाला है बड़ा लाभ, चमक उठेगी किस्मत, खुलेगी किस्मत की तिजोरी

इस हफ्ते का करियर राशिफल सभी राशियों के लिए मौकों, चुनौतियों और धीमी प्रगति का मिला-जुला असर लेकर आया है. कुछ लोगों को काम में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोग सब्र और कड़ी मेहनत से लगातार तरक्की कर सकते हैं. सही समय पर अहम फैसले लेना और कदम उठाना बहुत जरूरी होगा. इसलिए यह हफ्ता सतर्क रहने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने का है.


By: Anshika thakur | Published: July 5, 2026 9:04:58 PM IST

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Aries

इस हफ्ते आपको अपने करियर में लीडरशिप दिखाने और पहल करने के मौके मिल सकते हैं. आपको नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके आइडिया की तारीफ हो सकती है. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. इसके बजाय, सोच-समझकर ही आर्थिक फैसले लें.

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Taurus

लगातार कोशिश करने से आपके प्रोफेशनल जीवन में अच्छी तरक्की हो सकती है. आपके काम के लिए आपको पहचान मिल सकती है या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. तुरंत फायदे के बजाय लंबे समय की आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना बेहतर है.

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Gemini

इस हफ़्ते धैर्य रखना जरूरी होगा क्योंकि काम से जुड़े मामलों में कुछ देरी हो सकती है. ये देरी असल में भविष्य के मौकों के लिए बेहतर योजना बनाने में आपकी मदद कर सकती है. टीमवर्क और बातचीत से नए रास्ते खुल सकते हैं.

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Cancer

आपका व्यावहारिक नज़रिया और लगातार कड़ी मेहनत आपको तारीफ या प्रमोशन दिला सकती है. आपके आस-पास के लोग निश्चित रूप से आपके समर्पण को देखेंगे. अनुशासन और लगातार कोशिश से आर्थिक फ़ायदा हो सकता है.

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Leo

आपका आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्षमताएं करियर में आगे बढ़ने का संकेत देती हैं. आपको महत्वपूर्ण काम संभालने के मौके मिल सकते हैं जो आपके कौशल को दिखाएंगे. आर्थिक मामलों में संतुलित और सोच-समझकर फ़ैसले लेना जरूरी है.

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Virgo

यह हफ्ता इंटरव्यू, मीटिंग और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है. आपके कौशल और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता को पहचाना जा सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार हो सकता है.

Libra - Photo Gallery
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Libra

आपको अचानक कोई नया मौका मिल सकता है या आपके करियर का रास्ता नई दिशा ले सकता है. सहयोग और टीमवर्क के लिए तैयार रहना फायदेमंद होगा. आय के नए स्रोतों या निवेश के विकल्पों पर विचार करने का भी यह अच्छा समय है.

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Scorpio

नई स्किल सीखने से आपके करियर को लंबे समय में फायदा हो सकता है. आपको नए क्लाइंट या मौके मिल सकते हैं. आर्थिक फैसले पूरी रिसर्च और सही जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही लेने चाहिए.

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Sagittarius

दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी तरक्की पर ध्यान दें. धीरे-धीरे लेकिन लगातार तरक्की से बेहतर नतीजे मिलेंगे. कड़ी मेहनत से आर्थिक स्थिरता आएगी.

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Capricorn

जैसे-जैसे रुकावटें दूर होंगी आप अपने करियर में धीरे-धीरे तरक्की देखेंगे. धैर्य और निरंतरता आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे. नेटवर्किंग या लीडरशिप की भूमिकाएं आपकी तरक्की में मदद कर सकती हैं.

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Aquarius

इस हफ्ते आपको करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत हो सकती है. जल्दबाजी में आर्थिक या प्रोफेशनल वादे करने से बचें. इन मामलों में हफ्ते के आखिर तक स्पष्टता आ जाएगी.

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Pisces

लंबे समय की प्लानिंग आपके करियर की तरक्की में फायदेमंद रहेगी. नए आइडिया या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह अच्छा समय है. आपकी निरंतरता और धैर्य से आर्थिक स्थिरता आ सकती है.

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