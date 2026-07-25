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‘आप जैसा कोई’ से लेकर ‘तेहरान’ तक, वीकएंड पर देखें 5 फिल्में, जो आपका दिन बनाएंगे खास

Movies Watch on OTT: अगर आप अपने वीकएंड को खास बनाना चाहते हैं, तो ये फिल्में ओटीटी पर देख सकते हैं. इस लिस्ट में कई ऐसी फिल्में हैं, जिनकी कहानियां आपका दिल जीत सकती हैं. जानिए उन फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 25, 2026 6:08:06 PM IST

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Aap Jaisa Koi - Photo Gallery
1/5

आप जैसा कोई

आर माधवन और फातिमा सना शेख अभिनीत फिल्म 'आप जैसा कोई' एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जो मॉडर्न प्यार, पेट्रियार्कल डबल स्टैंडर्ड और अकेलेपन को दिखाती है. कहानी एक शर्मीले और ट्रेडिशनल सोच वाले संस्कृत प्रोफेसर की ज़िंदगी के बारे में है, जिसे कोलकाता की एक मॉडर्न, लिबरल फ्रेंच टीचर से प्यार हो जाता है, और यह जोड़ी कैसे समाज की उम्मीदों को पूरा करती है और अपने प्यार के बढ़ने के साथ-साथ अपने परिवारों के विरोध का सामना करती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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2/5

मिसेज

यह फ़िल्म ऋचा (सान्या मल्होत्रा) की ज़िंदगी को दिखाती है, जो एक पैशनेट डांसर और कोरियोग्राफ़र है. वह एक ऑर्थोडॉक्स परिवार के अच्छे व्यवहार वाले गाइनेकोलॉजिस्ट से अपनी अरेंज मैरिज में समाज के नियमों और परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाती है. यह फिल्म मलयालम फ़िल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' की रीमेक है.

Stolen - Photo Gallery
3/5

स्टोलन

फिल्ममेकर करण तेजपाल की मूवी 'स्टोलन' आखिरकार इस साल प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई. यह ज़बरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर दो भाइयों के बारे में है जो एक आदिवासी औरत का बच्चा चोरी होते हुए देखते हैं। ड्यूटी की भावना से प्रेरित होकर, वे सच सामने लाने में उसकी मदद करने का फैसला करते हैं. लेकिन चीजें तब एक बुरा मोड़ ले लेती हैं जब उन्हें गलती से किडनैपर समझ लिया जाता है, भीड़ उनका पीछा करती है, और क्लास डिवाइड और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गहरे मुद्दों का सामना करना पड़ता है.

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4/5

तेहरान

तेहरान फिल्म एक जियोपॉलिटिकल जासूसी थ्रिलर है. यह दिल्ली स्पेशल सेल के एक ऑफिसर की कहानी है, जो 2012 में दिल्ली में इज़राइली दूतावास के पास हुए बम धमाकों की जांच करते हुए इंटरनेशनल जासूसी के एक काले जाल का पता लगाता है.

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5/5

कालीधर लापता

अभिषेक बच्चन की लीड रोल वाली कालीधर लापता एक दिल को छू लेने वाली ज़िंदगी की कहानी है. यह एक ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी की कहानी है जिसे याददाश्त जाने का डर है. इस फिल्म को आप जी 5 पर देख सकते हैं.

Tags:
entertainmentmovies
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