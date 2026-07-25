‘आप जैसा कोई’ से लेकर ‘तेहरान’ तक, वीकएंड पर देखें 5 फिल्में, जो आपका दिन बनाएंगे खास

स्टोलन

फिल्ममेकर करण तेजपाल की मूवी 'स्टोलन' आखिरकार इस साल प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई. यह ज़बरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर दो भाइयों के बारे में है जो एक आदिवासी औरत का बच्चा चोरी होते हुए देखते हैं। ड्यूटी की भावना से प्रेरित होकर, वे सच सामने लाने में उसकी मदद करने का फैसला करते हैं. लेकिन चीजें तब एक बुरा मोड़ ले लेती हैं जब उन्हें गलती से किडनैपर समझ लिया जाता है, भीड़ उनका पीछा करती है, और क्लास डिवाइड और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गहरे मुद्दों का सामना करना पड़ता है.