वीकेंड पर चाहिए दिमागी चैलेंज? ‘अंधाधुन’ से लेकर ‘टेबल नंबर 21’ तक, देख डालिए ये माइंड-ब्लोइंग थ्रिलर फिल्में

तलाश

रीमा कागती द्वारा निर्देशित फिल्म 'तलाश' 2012 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रानी मुखर्जी, करीना कपूर और आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत (आमिर खान) एक मशहूर फिल्म स्टार की मौत की जांच कर रहे हैं. जो मामला शुरू में एक दुर्घटना जैसा लगता है, धीरे-धीरे संदिग्ध लगने लगता है क्योंकि सुरजन को एस्कॉर्ट्स, गुप्त संबंधों और सच छुपाने वाले लोगों से जुड़े सुराग मिलते हैं. जांच के दौरान, सुरजन की मुलाकात रोजी (करीना कपूर खान) से होती है, जो इस मामले में उनकी मदद करती है. फिल्म का क्लाइमैक्स सीन काफी दमदार है.