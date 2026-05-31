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वीकेंड पर चाहिए दिमागी चैलेंज? ‘अंधाधुन’ से लेकर ‘टेबल नंबर 21’ तक, देख डालिए ये माइंड-ब्लोइंग थ्रिलर फिल्में

Suspense-Thriller Movies: अगर आप वीकएंड को खास बनाना चाहते हैं और संस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं. तो इन फिल्मों को जरूर देखें. ये फिल्में आपके दिमाग को घुमा सकती हैं. इन फिल्मों के हर दृश्य एक नया सवाल खड़ा करते हैं और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है. जानें उन फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 12:32:08 PM IST

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दृश्यम

'दृश्यम' फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म विजय सालगांवकर (अजय देवगन) की कहानी है, जो एक साधारण केबल टीवी ऑपरेटर है. वह एक अप्रत्याशित अपराध में फंसने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है. अपनी तेज बुद्धि और फिल्मों के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करते हुए, विजय पुलिस से एक कदम आगे रहने के लिए हर चाल की सावधानीपूर्वक योजना बनाता है. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू और श्रिया शरन हैं.

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तलाश

रीमा कागती द्वारा निर्देशित फिल्म 'तलाश' 2012 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रानी मुखर्जी, करीना कपूर और आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत (आमिर खान) एक मशहूर फिल्म स्टार की मौत की जांच कर रहे हैं. जो मामला शुरू में एक दुर्घटना जैसा लगता है, धीरे-धीरे संदिग्ध लगने लगता है क्योंकि सुरजन को एस्कॉर्ट्स, गुप्त संबंधों और सच छुपाने वाले लोगों से जुड़े सुराग मिलते हैं. जांच के दौरान, सुरजन की मुलाकात रोजी (करीना कपूर खान) से होती है, जो इस मामले में उनकी मदद करती है. फिल्म का क्लाइमैक्स सीन काफी दमदार है.

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टेबल नंबर 21

साल 2013 में परेश रावल अभिनीत फिल्म 'टेबल नंबर 21' रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी में एक दंपत्ति एक ऐसे गेम शो में शामिल हो जाते हैं जिसमें भारी भरकम इनाम रखा गया है. हालांकि, यह खेल उनके लिए जीवन-मरण की लड़ाई में तब्दील हो जाता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता. यह फिल्म आपके दिमाग से खेलने का काम करती है.

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कहानी

विद्या बागची (विद्या बालन), एक गर्भवती महिला, अपने लापता पति की तलाश में कोलकाता जाती है. बहुत कम जानकारी होने के बावजूद, विद्या शहर में घूमती है और अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अजनबियों से मिलती है, जो सभी उसे अलग-अलग जवाब देते हैं. एक मददगार पुलिस अधिकारी, सत्यकी सिन्हा (परमब्रता चटर्जी), उसकी सहायता करता है.

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अंधाधुन

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'अंधाधुन' अपनी तरह की एक बेहद अलग फिल्म है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें एक पियानो वादक आकाश (आयुष्मान खुराना) दृष्टिहीन होने का नाटक करता है. जब वह एक पूर्व फिल्म अभिनेता की हत्या होते हुए देखता है तब अनजाने में कई समस्याओं में उलझ जाता है.

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इत्तेफाक

सोनाक्षी सिन्हा अभीनीत फिल्म 'इत्तेफाक' की कहानी एक बरसात की रात में घटित होती है, जब एक प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठी (सिद्धार्थ मल्होत्रा) दोहरे हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध बन जाता है. वह दावा करता है कि उसने एक महिला के घर में अपराध होते देखा था, जबकि महिला उसी रात की बिल्कुल अलग कहानी बताती है. जब जांच अधिकारी देव वर्मा (अक्षय खन्ना) दोनों से पूछताछ करता है, तो दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर आरोप लगाती है. कोई ठोस सबूत और कोई गवाह न होने के कारण, सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी कहानी वास्तविकता के करीब है.

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bollywood moviessuspense thriller movies
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