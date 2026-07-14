इस वीकेंड लगेगा मनोरंजन का तड़का, रिलीज होंगी 6 से ज्यादा फिल्में और सीरीज, दोस्तों के साथ बनाएं प्लान
Weekend OTT Releases: अक्सर लोग पूरे सप्ताह काम करने के बाद वीकेंड पर कुछ प्लान बनाते हैं. वे वीकेंड पर अक्सर दोस्तों या परिवार वालों के साथ फिल्म, सीरीज या कोई शो देखने का प्लान बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी कोई ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. 13 से 19 जुलाई के बीच 10 से ज्यादा फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इनमें क्राइम डॉक्यूसीरीज से लेकर रोमांटिक और कॉमेडी कंटेंट तक शामिल हैं.
वुथरिंग हाइट्स
13 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर वुथरिंग हाइट्स रिलीज हो गई है. ये एक रोमांटिक पीरियॉडिक ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी एमराल्ड फेनेल ने लिखी है. उन्होंने ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के 1847 के उपन्यास पर आधारित फिल्म है.
सेकेंड लव
13 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर सेकेंड लव रिलीज हो गई है. ये एक तमिल रियलिटी डेटिंग शो है, जिसमें 12 कंटेस्टेंट्स आएंगे. वो नए रिश्तों की तलाश में करेंगे.
रेडी ऑर नॉट 2
16 जुलाई को रेडी ऑर नॉट 2: हेयर आई कम हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है. ये रेडी ऑर नॉट का सीक्वल है.
मर्डर 101
मर्डर 101 13 जुलाई को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. ये एक डॉक्यूसीरीज है, जिसमें टेनेसी के एक हाई स्कूल की कहानी दिखाई गई है. इसमें दशकों पुराने 'रेडहेड मर्डर्स' केस की जांच की गई है.
राइड और डाई
15 जुलाई को प्राइम वीडियो पर राइड और डाई रिलीज होने वाली है. ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है. इस सीरीज में देखा जा सकता है कि एक मिशन बिगड़ने के बाद डेबी और उसकी बेस्टफ्रेंड जुडिथ के पीछे एक अनजान दुश्मन पड़ जाता है.
गोल्डन कामुय- अबाशिरी प्रिजन रेड
13 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर गोल्डन कामुय- अबाशिरी प्रिजन रेड रिलीज हो गई है. ये एक जापानी एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.
सकर पंच
16 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर साइकोलॉजिकल एडवेंचर ड्रामा फिल्म सकर पंच रिलीज होने वाली है. सीरीज की कहानी एक लड़की के इर्दद-गिर्द घूमती है. वो एक मेंटल असायलम से भागने की कोशिश करती है.
मी बिफोर मी
16 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर मी बिफोर मी रिलीज होने वाली है, जो एक इंडोनेशिया ड्रामा फिल्म है. सीरीज में दिखाया गया है कि एक लड़के को पैनिक अटैक आने शुरू होते हैं और फिर उसकी जिंदगी उलट-पलट हो जाती है.