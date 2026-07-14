इस वीकेंड लगेगा मनोरंजन का तड़का, रिलीज होंगी 6 से ज्यादा फिल्में और सीरीज, दोस्तों के साथ बनाएं प्लान

Weekend OTT Releases: अक्सर लोग पूरे सप्ताह काम करने के बाद वीकेंड पर कुछ प्लान बनाते हैं. वे वीकेंड पर अक्सर दोस्तों या परिवार वालों के साथ फिल्म, सीरीज या कोई शो देखने का प्लान बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी कोई ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. 13 से 19 जुलाई के बीच 10 से ज्यादा फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इनमें क्राइम डॉक्यूसीरीज से लेकर रोमांटिक और कॉमेडी कंटेंट तक शामिल हैं.