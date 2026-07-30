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इस वीकेंड रिलीज हो रहीं ये सीरीज और फिल्में, मिलेगा मनोरंजन का भरपूर डोज, दोस्तों के साथ बनाएं प्लान

Weekend OTT Release: अगर आप इस वीकेंड अपने दोस्तों या फैमिली के साथ कुछ बेहतरीन देखने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ वीकेंड पर मूवी प्लान बना सकते हैं. इस वीकेंड से पहले नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इनमें कुछ हॉलीवुड ऑप्शन्स भी हैं, तो कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज भी हैं, जिनका पहला पार्ट लोगों को काफी पसंद आया था.


By: Deepika Pandey | Published: July 30, 2026 12:30:26 PM IST

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