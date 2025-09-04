  • Home>
  • Gallery»
  • फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर

फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर

Wednesday Addams का यूनिक डांस स्टेप आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुका है।उसका डार्क और गॉथिक स्टाइल सिर्फ सीरीज तक ही सीमित नहीं रहा अब लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस डांस को फिर से बना रहे हैं। वेडनेसडे का ये डांस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक पॉप कल्चर मूवमेंट बन गया है। सीजन की रिलीज के साथ, इस डांस ने शो की पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस वायरल डांस को बच्चों से लेकर बड़े तक, हर कोई कॉपी कर रहा है और वीडियो बनाकर शेयर कर रहा है।अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वेडनेसडे एडम्स का ये वायरल डांस आखिर इतना खास क्यों है , तो यहाँ जानिए वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए इस सोशल मीडिया सनसनी के बारे में!

By: Komal Kumari Last Updated: September 4, 2025 14:34:13 IST
Follow us on
Google News
Jenna Ortega's iconic dance scene - Photo Gallery
1/6

जेना ओर्टेगा का आइकॉनिक डांस सीन

जेना ऑर्टेगा ने यह सीन नेवरमोर अकादमी के रेव'एन बॉल में परफॉर्म किया। उनके डांस मूव्स वेडनेसडे की डार्क पर्सनालिटी के साथ पूरी तरह मेल खाते थे।

Who Choreographed the Performance? - Photo Gallery
2/6

इस डांस की कोरियोग्राफी किसने की?

Jenna Ortega ने बताया कि उन्होंने यह डांस खुद ही कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने 1980 के दशक के पंक बैंड्स और गॉथ क्लब के डांस से प्रेरणा ली। उनके फैंस ने उनकी इस क्रिएटिविटी की खूब तारीफ की।

Lady Gaga's Bloody Mary - Photo Gallery
3/6

लेडी गागा का गाना "ब्लडी मैरी"

लेडी गागा का गाना "ब्लडी मैरी" इस डांस को काफी हट के साउंडट्रैक बन गया! फैंस ने वेडनेसडे के डांस को इस गाने के साथ सिंक किया, जिसकी वजह से यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया।

Memes of Wednesday series - Photo Gallery
4/6

वेडनेसडे सीरीज के मीम्स

फैंस ने इस डांस को एनीमे, खेल और राजनीति जैसी अलग-अलग जगहों पर एडिट करके मजेदार मीम्स बनाए। इन मीम्स की वजह से यह डांस ऑनलाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और लोगों को ये काफी पसंद आया है ।

Celebrity and Influencer Recreations - Photo Gallery
5/6

सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर का धमाल

कैमिला कैबेलो, डोजा कैट और कई दूसरे मशहूर इन्फ्लुएंसरों ने इस डांस को दोबारा किया। उनके वर्जन को लाखों बार देखा गया और इस ट्रेंड को जबरदस्त बढ़ावा मिला!

फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery
फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery
फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery
फेमस हॉलिवुड एक्ट्रेस के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जिसे देख आपके भी थिरकने लगेंगे पैर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?