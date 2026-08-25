शादी से पहले सुहागरात और बच्चे! नहीं पसंद आया पार्टनर तो बदलने की भी आजादी;  बेहद मॉर्डन है भारत की ये जनजाति

Tribe Weird Rituals: जैसा की आप सभी जानते हैं भारत में शादी की अलग-अलग परंपरा है. कहीं हल्दी की रस्म तो कहीं देवर को छड़ी से मरने वाली रस्म निभाई जाती है. अलग-अलग संस्कृति होने के कारण हर तरफ अलग-अलग परंपराएं हैं जो बेहद खूबसूरत और खास होती हैं. वहीं शादी जीवन का एक अहम हिस्सा मानी जाती है, जिसमें कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने वाले हैं जो आम समाज से बिल्कुल अलग है. और एक मॉर्डन रिवाज अपनाए हुए हैं. ये जनजाति शादी से पहल लिव-इन और बच्चे पैदा करने को गलत नहीं मानती है. चलिए जान लेते हैं इस जाति की परंपराएं.