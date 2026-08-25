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शादी से पहले सुहागरात और बच्चे! नहीं पसंद आया पार्टनर तो बदलने की भी आजादी;  बेहद मॉर्डन है भारत की ये जनजाति

Tribe Weird Rituals: जैसा की आप सभी जानते हैं भारत में शादी की अलग-अलग परंपरा है. कहीं हल्दी की रस्म तो कहीं देवर को छड़ी से मरने वाली रस्म निभाई जाती है. अलग-अलग संस्कृति होने के कारण हर तरफ अलग-अलग परंपराएं हैं जो बेहद खूबसूरत और खास होती हैं. वहीं शादी जीवन का एक अहम हिस्सा मानी जाती है, जिसमें कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने वाले हैं जो आम समाज से बिल्कुल अलग है. और एक मॉर्डन रिवाज अपनाए हुए हैं. ये जनजाति शादी से पहल लिव-इन और बच्चे पैदा करने को गलत नहीं मानती है. चलिए जान लेते हैं इस जाति की परंपराएं.


By: Heena Khan | Published: August 25, 2026 1:03:41 PM IST

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इस जनजाति की है ये अनोखी परंपरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति की. इस आदिवासी समुदाय में 'लिव-इन रिलेशनशिप' एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे शहरों में अक्सर बुरा माना जाता है. यहाँ लोग ऐसे रिश्तों के ज़रिए ही अपना जीवनसाथी चुनते हैं.

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शादी से पहले होता है ये काम

इस जनजाति में मर्द और औरतें शादी से पहले ही साथ रहने लगते हैं. इतना ही नहीं, शादी से पहले ऐसे रिश्ते में रहते हुए महिला बच्चे को जन्म भी दे सकती है.  इतना ही नहीं इस रिवाज को यहां बुरा नहीं माना जाता.

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बच्चा होने के बाद भी छोड़ सकते हैं पार्टनर

खास बात ये है कि परिवार बसाने और उसे बनाए रखने के लिए उन्हें शादी के लिए समाज की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती. यह रस्म इस जनजाति में पीढ़ियों से चली आ रही है. अगर कोई महिला बच्चे होने के बाद भी अपने साथी से खुश नहीं है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा साथी चुन सकती है.

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दो दिन का लगता है मेला

समुदाय में जीवनसाथी खोजने के मकसद से दो दिन का मेला लगता है. यहाँ बड़ी संख्या में युवा पुरुष और महिलाएँ इकट्ठा होते हैं; अगर किसी युवती को कोई पुरुष पसंद आ जाता है, तो वो बस उसके साथ रहने लगती है.

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यहाँ से शुरू हुई रस्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरासिया जनजाति राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में रहती है. कहा जाता है कि इस जनजाति के चार भाइयों में से तीन ने शादी की और परिवार बसाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई, जबकि चौथे भाई ने बिना शादी के लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया और उसके बच्चे हुए. यहीं से इस रस्म की शुरुआत हुई.

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महिला पर नहीं होती पाबंदी

गरासिया महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं होती; वे अपने साथी या पति को बदलने के लिए आज़ाद हैं.

Tags:
wedding tribeWeird Rituals
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