Wedding Gifts Tax: वेडिंग गिफ्ट्स पर टैक्स देना होगा या नहीं? यहां जानें सबकुछ
CA का कहना है कि भारत में शादी के तोहफ़े टैक्स-फ़्री हैं अगर वे शादी से जुड़े हों और ठीक से डॉक्यूमेंटेड हों. रिश्तेदारों से या शादियों के लिए मिले तोहफ़े टैक्सेबल नहीं हैं, लेकिन उनसे होने वाली इनकम टैक्सेबल है.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत शादी के तोहफ़े आम तौर पर टैक्स-फ्री होते हैं, अगर वे साफ़ तौर पर शादी के मौके से जुड़े हों.
कोई वैल्यू लिमिट लागू नहीं होती शादी में मिले तोहफ़े कैश, गहने, प्रॉपर्टी या दूसरे रूपों में हो सकते हैं और उनकी रकम कितनी भी हो, वे टैक्स फ्री रहेंगे.
डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है यह साबित करने के लिए कि तोहफ़े शादी के मौके पर मिले थे, शादी के कार्ड, गिफ्ट डीड, बैंक एंट्री और दूसरे सबूत संभालकर रखें.
शादी के आसपास का समय मायने रखता है शादी से थोड़ा पहले या बाद में मिले तोहफ़े भी छूट के लिए योग्य हो सकते हैं, बशर्ते वे सेरेमनी से जुड़े हों.
गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है अगर आप बाद में गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को बेचते हैं या उससे इनकम (जैसे किराया या ब्याज) कमाते हैं, तो उन फायदों पर नॉर्मल टैक्स नियम लागू होंगे.
कीमती तोहफ़ों का खुलासा करना पड़ सकता है ज़्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल AL में महंगे तोहफ़ों की जानकारी देनी पड़ सकती है, भले ही उन पर टैक्स न लगता हो.
एक्सपर्ट की सलाह से समस्याओं से बचने में मदद मिलती है नियमों को समझने और रिकॉर्ड बनाए रखने से टैक्स डिपार्टमेंट के साथ विवादों का खतरा कम होता है.