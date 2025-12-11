Wedding Gifts Tax: वेडिंग गिफ्ट्स पर टैक्स देना होगा या नहीं? यहां जानें सबकुछ

  • Home>
CA का कहना है कि भारत में शादी के तोहफ़े टैक्स-फ़्री हैं अगर वे शादी से जुड़े हों और ठीक से डॉक्यूमेंटेड हों. रिश्तेदारों से या शादियों के लिए मिले तोहफ़े टैक्सेबल नहीं हैं, लेकिन उनसे होने वाली इनकम टैक्सेबल है.


December 11, 2025

Income Tax

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत शादी के तोहफ़े आम तौर पर टैक्स-फ्री होते हैं, अगर वे साफ़ तौर पर शादी के मौके से जुड़े हों.

Section 56(2)

कोई वैल्यू लिमिट लागू नहीं होती शादी में मिले तोहफ़े कैश, गहने, प्रॉपर्टी या दूसरे रूपों में हो सकते हैं और उनकी रकम कितनी भी हो, वे टैक्स फ्री रहेंगे.

Wedding Gifts

डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है यह साबित करने के लिए कि तोहफ़े शादी के मौके पर मिले थे, शादी के कार्ड, गिफ्ट डीड, बैंक एंट्री और दूसरे सबूत संभालकर रखें.

Tax Exemption

शादी के आसपास का समय मायने रखता है शादी से थोड़ा पहले या बाद में मिले तोहफ़े भी छूट के लिए योग्य हो सकते हैं, बशर्ते वे सेरेमनी से जुड़े हों.

Gift Documentation

गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है अगर आप बाद में गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को बेचते हैं या उससे इनकम (जैसे किराया या ब्याज) कमाते हैं, तो उन फायदों पर नॉर्मल टैक्स नियम लागू होंगे.

Property Gifts

कीमती तोहफ़ों का खुलासा करना पड़ सकता है ज़्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल AL में महंगे तोहफ़ों की जानकारी देनी पड़ सकती है, भले ही उन पर टैक्स न लगता हो.

Capital Gains

एक्सपर्ट की सलाह से समस्याओं से बचने में मदद मिलती है नियमों को समझने और रिकॉर्ड बनाए रखने से टैक्स डिपार्टमेंट के साथ विवादों का खतरा कम होता है.

