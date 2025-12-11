Wedding Gifts Tax: वेडिंग गिफ्ट्स पर टैक्स देना होगा या नहीं? यहां जानें सबकुछ

CA का कहना है कि भारत में शादी के तोहफ़े टैक्स-फ़्री हैं अगर वे शादी से जुड़े हों और ठीक से डॉक्यूमेंटेड हों. रिश्तेदारों से या शादियों के लिए मिले तोहफ़े टैक्सेबल नहीं हैं, लेकिन उनसे होने वाली इनकम टैक्सेबल है.