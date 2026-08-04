‘ठुकरा के मेरा प्यार’ से लेकर इंदौरी इश्क तक, प्यार और बदले की कहानी बयां करती हैं वेब सीरीज

Love, Betrayal and Revenge Web Series: प्यार की कहानी हमेशा मुकम्मल हो, ये जरूरी नहीं. कभी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, कभी रिश्तों में धोखा मिलता है और कभी दिल टूटने के बाद वही प्यार बदले की आग में बदल जाता है. ओटीटी की दुनिया में ऐसी कई वेब सीरीज आई हैं, जिन्होंने इश्क के खूबसूरत पहलू के साथ-साथ उसके दर्द, जुनून और इंतकाम को भी पर्दे पर बखूबी उतारा है. कुछ कहानियों में प्रेमी अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करते नजर आए, तो कुछ में ठुकराए जाने के बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि मोहब्बत से ज्यादा बदला अहम हो गया. ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ से लेकर ‘इंदौरी इश्क’ तक, आइए नजर डालते हैं उन वेब सीरीज पर, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह बन जाता है.