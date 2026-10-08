Weather Updates Today: 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, जानिये कहां-कहां है लैंडस्लाइड का भी खतरा
Weather Updates Today 08 October 2026: भले ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की आधिकारिक विदाई की घोषणा कर दी हो, लेकिन अब भी कई राज्यों में बारिश के हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार सहित 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है. ऐसे में IMD ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है.
किन-किन राज्यों में होगी बारिश?
IMD के मुताबिक, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में गुरुवार को बारिश होने का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को बारिश की चेतावनी है. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को आंधी का अलर्ट है. रायबरेली, गोरखपुर, गाजीपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा और कानपुर में भारी बारिश की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को आंधी-तूफान का अलर्ट है. लखीसराय, मधुबनी, भागलपुर, बक्सर, गया, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली और भोजपुर में भारी बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को आंधी-तूफान की संभावना है. हजारीबाग, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो, धनबाद और सरायकेला में आंधी के साथ-साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को बारिश की चेतावनी है. गुरुवार को नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार, बागेश्वर और ऋषिकेश में बारिश-तेज हवा का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को आंधी चल सकती है है. मंडी, किन्नौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर में भारी बारिश की चेतावनी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी जयपुर अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में भारी बारिश हो सकती है.