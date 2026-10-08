Weather Updates Today: 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, जानिये कहां-कहां है लैंडस्लाइड का भी खतरा

Weather Updates Today 08 October 2026: भले ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की आधिकारिक विदाई की घोषणा कर दी हो, लेकिन अब भी कई राज्यों में बारिश के हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार सहित 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है. ऐसे में IMD ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में गुरुवार को बारिश होने का अलर्ट है.