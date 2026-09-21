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Weather Update Today: मॉनसून 2026 की विदाई के बीच कहां-कहां होगी बारिश, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 21 September 2026: देश के कई राज्यों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई शुरू हो गई है. अगले 15 दिनों के दौरान दिल्ली समेत देशभर से मॉनसून की विदाई हो जाएगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, सोमवार (21 सितंबर, 2026) को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी कर दी है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी भारत की नदियों में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी है. 


By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 9:40:08 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तेज धूप निकलने के आसार हैं. साथ ही भी उमस भी परेशान करेगी. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को कभी भी बारिश होने की संभावना नहीं है.

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उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25-26 सितंबर के दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने के साथ काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है।.

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