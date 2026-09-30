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Weather Update Today: दिल्ली से लेकर असम तक कहां-कहां होगी बारिश? तापमान बढ़ेगा या ठंड में होगा इजाफा; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 30 September: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 करीब-करीब विदा हो चुका है. देश की राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस होने लगी है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को दिल्ली-एनसीार, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बारिश के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. 

कहां-कहां होगी बारिश

IMD के मुताबिक, बुधवार को देश की राजधानी  दिल्ली और एनसीआर के शहरों के अलावा पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है. उधर, अगले 2 दिनों के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा असम और मेघालय में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: September 30, 2026 9:10:00 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है.

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