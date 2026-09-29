  • Home>
  • Gallery»
  • Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 29 September: दिल्ली-एनसीआर को छोड़ दें तो देश के कई राज्यों में एक बार फिर आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं तो कुछ जगहों पर लैड्सलाइन जैसे हादसे भी हो रहे हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, मंगलवार  (29 सितंबर, 2026) को झारखंड और यूपी समेत  देश के 22 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश होने के आसार है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार,  अंडमान सागर, म्यांमार तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मंगलवार की शाम को तेज हवाओं के कारण समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है

मॉनसून विदा फिर भी क्यों हो रही बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर राज्यों से मॉनसून विदा हो चुका है.  पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मंगलवार  (29 सितंबर, 2026) को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.


By: JP Yadav | Last Updated: September 29, 2026 9:06:25 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/7

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी. 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि कई जगहों पर तेज हवा चलने के आसार हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं के बराबर है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/7

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर,शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, अमरोहा, संभल, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में बारिश का अलर्ट है. वहीं, प्रयागराज, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, बरेली, बदायूं,गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, मऊ पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी 29 सितंबर को बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं.

weather in bihar - Photo Gallery
3/7

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के अनुसार, बिहार में आंधी-तूफान कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/7

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने मंगलवार को झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है. झारखंड में बारिश का यह दौर 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/7

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. IMD के अलर्ट के मुताबिक, आगामी 4 अक्टूबर तक कहीं-कहीं से कुछ स्थानों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/7

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट) है. खासतौर से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है.

You Might Be Interested In
weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/7

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश का मौसम जारी रहेगा.

Tags:
Weather Update
Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery
Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery
Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery
Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery
Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी - Photo Gallery