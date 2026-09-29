Weather Update Today 29 September: कहीं मॉनसून एक्टिव तो कहीं पर पश्चिम विक्षोभ का कहर, 22 राज्यों में बारिश बनेगी मुसीबत; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 29 September: दिल्ली-एनसीआर को छोड़ दें तो देश के कई राज्यों में एक बार फिर आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं तो कुछ जगहों पर लैड्सलाइन जैसे हादसे भी हो रहे हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को झारखंड और यूपी समेत देश के 22 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश होने के आसार है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अंडमान सागर, म्यांमार तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मंगलवार की शाम को तेज हवाओं के कारण समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है

मॉनसून विदा फिर भी क्यों हो रही बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर राज्यों से मॉनसून विदा हो चुका है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.