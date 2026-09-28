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Weather Update Today 28 September: 18 राज्यों में आज मॉनसून का तांडव, कहां-कहां आ सकती है बाढ़; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 28 September:  दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के बीच देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, शिमला और सिरमौर  के अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में बाढ़ का अलर्ट है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक,  सोमवार (28 सितंबर, 2026) को 18 राज्यों में आंधी-बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर,उत्तराखंड,  मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल हैं. 


By: JP Yadav | Published: September 28, 2026 10:17:51 AM IST

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