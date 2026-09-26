Weather Update Today 26 September: 23 राज्यों में मॉनसून का तांडव, कहां-कहां है लैंडस्लाइड का खतरा-कहां होगी तेज बारिश; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 26 September: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 फिलहाल बहुत ही कम राज्यों में एक्टिव है. जाते-जाते मॉनसून 2026 कई राज्यों में कहर बरपा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (26 सितंबर, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी भी चलने का अलर्ट है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन का भी खतरा है. पूर्वी भारत के राज्यों में तूफानी हवा और बिजली गिर सकती है.

The Depression over north Chhattisgarh moved nearly northwards with a speed of 15 kmph during past 06 hours and lay centered at 1800 UTC of 25th September 2026 over north Chhattisgarh & adjoining Northeast Madhya Pradesh, near latitude 22.8°N and longitude 82.1°E, close to Pendra… pic.twitter.com/QHbT6MLOLe — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 25, 2026

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, मॉनसून और अन्य मौसमी गतिविधियों के चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना,आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और झारखंड में भारी बारिश के साथ आंधी आने का भी खतरा है.