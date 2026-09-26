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Weather Update Today 26 September: 23 राज्यों में मॉनसून का तांडव, कहां-कहां है लैंडस्लाइड का खतरा-कहां होगी तेज बारिश; IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today 26 September: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 फिलहाल बहुत ही कम राज्यों में एक्टिव है. जाते-जाते मॉनसून 2026 कई राज्यों में कहर बरपा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (26 सितंबर, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी भी चलने का अलर्ट है.  उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन का भी खतरा है.  पूर्वी भारत के राज्यों में तूफानी हवा और बिजली गिर सकती है.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, मॉनसून और अन्य मौसमी गतिविधियों के चलते  ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना,आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और झारखंड में भारी बारिश के साथ आंधी आने का भी खतरा है. 


By: JP Yadav | Published: September 26, 2026 6:05:32 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को मध्यम बारिश की चेतावनी है. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को बारिश-सतही हवा का अलर्ट है. यूपी के ज्योतिबाफुले नगर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बस्ती, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खेरी, श्राावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, कानपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थ नगर, हरदोई, गोंडा, बरेली, लखनऊ, कांशीराम नगर, बुलंदशहर, ऐटा, कन्नौज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर और गोरखपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, रोहतास, नवादा, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. जमशेदपुर, पलामू, खूंटी, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, देवघर, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. नैनीताल, चमोली, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और हरिद्वार में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. सोलन, बिलासपुर, ऊना, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को भारी बारिश की संभावना है. राजधानी जयपुर, उदयपुर, बारां, चुरू, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दौसा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जैसलमेर, अलवर और जालौर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब-हरियाणा में शनिवार (26 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में बारिश हो सकती है. वहीं पंजाब के कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, मलेरकोटला, मनसा, मोगा और रूपनगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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