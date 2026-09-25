Weather Update Today: 5 राज्यों में बाढ़ का अलर्ट, कहां-कहां होगी तेज बारिश; दिल्ली समेत सभी राज्यों के मौसम का अपडेट जारी

Weather Update Today 25 September: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल चुका है. खासतौर से उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है. करीब-करीब सभी राज्यों से विदाई हो चुकी है. कुछ ही राज्य हैं जहां पर मॉनसून की नाम मात्र की बारिश हो रही है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के अंदर अचानक बाढ़ आने की अलर्ट है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मॉनसून बहुत कम जगहों पर एक्टिव है.ऐसे में मौसमी परिस्थितियों के चलते शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को देश के 15 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है. कई राज्यों में 40 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

The #deep_depression over north coastal #Andhra_Pradesh & adjoining south #Odisha, moved northwestwards with a speed of 10 kmph during past 06 hours and lay centered at 0600 UTC of today, 24th September 2026 over the same region near latitude 18.7°N and longitude 83.4 °E, about… pic.twitter.com/DDiodX29CB — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, विदर्भ, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

The Deep Depression over south Odisha & adjoining south Chhattisgarh, moved north-northwestwards with a speed of 15 kmph during past 06 hours, weakened into a Depression and lay centered at 0530 hrs IST of today, 25th September 2026 over the south interior Odisha & adjoining… pic.twitter.com/wlHbA0CSDU — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 25, 2026

इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक और केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.