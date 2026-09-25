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Weather Update Today: 5 राज्यों में बाढ़ का अलर्ट, कहां-कहां होगी तेज बारिश; दिल्ली समेत सभी राज्यों के मौसम का अपडेट जारी

Weather Update Today 25 September:  दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल चुका है. खासतौर से उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है. करीब-करीब सभी राज्यों से विदाई हो चुकी है. कुछ ही राज्य हैं जहां पर मॉनसून की नाम मात्र की बारिश हो रही है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के अंदर अचानक बाढ़ आने की अलर्ट है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मॉनसून बहुत कम जगहों पर एक्टिव है.ऐसे में मौसमी परिस्थितियों के चलते शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को देश के 15 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है. कई राज्यों में 40 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, विदर्भ, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक और केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: September 25, 2026 9:05:20 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 26 सितंबर को कई जगह बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है।.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. चंदौली,वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत पश्चिम और पूर्वी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

विदर्भ, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. 25 और 26 सितंबर को भारी से भारी बारिश हो सकती है. IMD के अनुसार, गरज-चमक के साथ उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना 28 सितंबर तक है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को कोई बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है. अगले दिन शनिवार (26 सितंबर, 2026) को कांगड़ा, मंडी, शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

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