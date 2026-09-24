Weather Update Today: मॉनसून हुआ विदा! जानिये 17 राज्यों में होगी बारिश; IMD अलर्ट देखकर निकलें घर से

Weather Update Today 24 September: दक्षिण पश्चिम मॉनसून देशभर से विदाई हो चुका है. सबसे आखिर में दिल्ली-एनसीआर से भी मॉनसून की विदाई हो चुकी है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. चक्रवाती तूफान अर्नब के एक्टिव होने की चेतावनी के बीच गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी अंदरूनी ओडिशा बारश का अलर्ट है, जबकि 24 और 25 सितंबर को तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है.

IMD के मुताबिक, देश के 17 राज्यों ( झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल,बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.