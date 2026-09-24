Weather Update Today: मॉनसून हुआ विदा! जानिये 17 राज्यों में होगी बारिश; IMD अलर्ट देखकर निकलें घर से
Weather Update Today 24 September: दक्षिण पश्चिम मॉनसून देशभर से विदाई हो चुका है. सबसे आखिर में दिल्ली-एनसीआर से भी मॉनसून की विदाई हो चुकी है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. चक्रवाती तूफान अर्नब के एक्टिव होने की चेतावनी के बीच गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी अंदरूनी ओडिशा बारश का अलर्ट है, जबकि 24 और 25 सितंबर को तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है.
IMD के मुताबिक, देश के 17 राज्यों ( झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल,बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में 24-26 सितंबर के दौरान बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. कई जगहों पर हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर, बांदा, अमेठी, चित्रकूट और सोनभद्र में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार के सिवान, भोजपुर, पटना, गोपालंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा, सुपौल और अररिया में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, साहेबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. राजधानी देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल में गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और सोलन में भारी बारिश की संभावना है.