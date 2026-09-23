Weather Update Today: कहां-कहां मॉनसून 2026 रहेगा अलर्ट, किन-किन जगहों पर होगी बारिश; IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट
Weather Update Today 23 September: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 अब तेजी से विदाई की ओर बढ़ रहा है. विदाई की इस बेला में मॉनसून कई राज्यों में फिर से एक्टिव होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, वीकेंड तक देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश होने का अलर्ट है. IMD के मुताबिक 23 सितंबर को केरल, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल , असम और मेघालय समेत 20 राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (23 सितंबर, 2026) को मौसम साफ रहेगा. इसका मतलब दिल्ली-एनसीआर में बुधवार के साथ-साथ गुरुवार को भी बारिश नहीं होगी. इसके साथ ही आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में बुधवार (23 सितंबर, 2026) को जल्द बारिश का दौर होगा. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में 25 से 27 सितंबर के दौरान गरज-चमक के साथ व्यापक स्तर पर बारिश हो सकती है.