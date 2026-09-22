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Weather Update Today: मॉनसून 2026 आज कहां-कहां बरपाएगा कहर, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 22 September: विदाई की बेला में देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है. वहीं, चक्रवात की चेतावनी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने ताजा अलर्ट जारी करके लोगों की चिंता बढ़ा दी है. खासतौर से ताजा अलर्ट से किसानों की टेंशन बढ़ गई है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों के लिए भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.  


By: JP Yadav | Published: September 22, 2026 9:10:41 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में कल यानी 22 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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