Weather Update 21 July 2026: UP-हिमाचल में रेड अलर्ट तो दिल्ली-NCR से लेकर बिहार-बंगाल तक होगी भारी बारिश? जानें अपने राज्यों का हाल

Weather Update 21 July 2026: पूर्वोत्तर और दक्षिण के अलावा उत्तर भारत के राज्यों में भी मॉनसून एक्टिव है. देश के कई राज्यों में मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा. IMD ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) देश के 13 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश के साथ भूस्खलन का भी खतरा जताया है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.