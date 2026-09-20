Weather Update Today: यूपी-बिहार समेत 21 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, IMD ने जारी किया मौसम का लेटेस्ट अपडेट
Weather Update Today 20 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदाई की ओर बढ़ रहा है. कई राज्यों में बारिश का दौर भी थम चुका है जबकि कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुमान के मुताबिक, रविवार (20 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, झारखंड और बिहार समेत 21 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (20 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली-एनसीआर में रविवार को हल्की बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (20 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. मथुरा, आगरा, इटावा, सीतापुर, औरैया, कानपुर, बिजनौर, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, ज्योतिबाफुले नगर, महामाया नगर, फिरोजाबाद, संभल, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी हरदोई, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (20 सितंबर, 2026) को तेज बारिश- आंधी की प्रबल संभावना है. बिहार के भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, गोपालगंज, पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय और बेगूसराय में तेज बारशि और आंधी की चेतावनी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में रविवार (20 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और पलामू में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में रविवार (20 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (20 सितंबर, 2026) को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. चंबा, शिमला, मंडी, सोलन, कांगड़ा और ऊना में बारिश-तूफान की प्रबल संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में रविवार (20 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. दौसा, झालावाड़, कोटा, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, बाड़मेर, करौली, जोधपुर और झुंझुनू में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब-हरियाणा में रविवार (20 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. बरनाला, अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, लुधियाना, मोगा और फतेहगढ़ में हल्की से बारिश की संभावना है.