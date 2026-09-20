Weather Update Today: यूपी-बिहार समेत 21 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, IMD ने जारी किया मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 20 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदाई की ओर बढ़ रहा है. कई राज्यों में बारिश का दौर भी थम चुका है जबकि कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुमान के मुताबिक, रविवार (20 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, झारखंड और बिहार समेत 21 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.