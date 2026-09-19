Weather Update Today: हिमाचल समेत 20 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, IMD ने जारी किया मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 19 September 2026: उत्तर भारत में अब भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक्टिव है वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में तेज आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार (19 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कई जगहों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.