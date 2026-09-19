Weather Update Today: हिमाचल समेत 20 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, IMD ने जारी किया मौसम का लेटेस्ट अपडेट
Weather Update Today 19 September 2026: उत्तर भारत में अब भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक्टिव है वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में तेज आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार (19 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कई जगहों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. दिल्ली-एनसीआर हल्की बारिश के साथ तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, हापुड़, महामाया नगर, मोरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, एटा, मथुरा, आगरा, इटावा, सीतापुर, औरैया, कानपुर, बिजनौर, मैनपुरी हरदोई, झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को तेज बारिश और आंधी की प्रबल संभावना है. गोपालगंज, पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय में तेज बारशि और आंधी की चेतावनी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. नैनीताल, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. राजधानी शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, ऊना, सोलन और किन्नौर में बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. राजस्थान के दौसा, झालावाड़, कोटा, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, बाड़मेर, करौली, जोधपुर और झुंझुनू में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब-हरियाणा में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, लुधियाना, मोगा और फतेहगढ़ में हल्की से बारिश की संभावना है. दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है.