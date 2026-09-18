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Weather Update Today: दिल्ली समेत 16 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का ताजा अपडेट

Weather Update Today 18 September 2026:  दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदाई की ओर बढ़ रहा है. यही वजह है कि मॉनसून की गति और असर दोनों पर प्रभाव पड़ा है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को यूपी और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान यानी बारिश के दौरान कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी चेतावनी भी जारी की गई है.  

किन राज्यों में होगी बारिश?

 IMD के अलर्ट के मुताबिक, शक्रवार को 16 राज्यों ( दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में बारिश होगी और कई जगहों पर 70 की स्पीड से हवा चलने का अनुमान भी जताया गया है. 


By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 10:10:29 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और तूफान की चेतावनी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश की आशंका है. गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, इटावा और रायबरेली में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को आंधी का अलर्ट है. राजधानी पटना, गया, भोजपुर, मधुबनी, बक्सर, दरभंगा, अररिया, भागलपुर, वैशाली, सिवान, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर और बेगूसराय में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शुक्रवार (18 सितंबर) को कई जगहों पर भीषण बारिश का अलर्ट है. IMD के मुताबिबक, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, लातेहार, धनबाद, दुमका, रांची, जमशेदपुर, गिरडीह, पलामू, खूंटी औरर बोकारो में भीषण बारिश और तूफान का अलर्ट है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश का अलर्ट है. उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को बारिश की चेतावनी है. सोलन, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, चंबा, किन्नौर और बिलासपुर में अच्छी खासी बारिश होने की चेतावनी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. राजस्थान के भीलवाड़ा, अलवर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर और बूंदी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.

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