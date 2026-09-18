Weather Update Today: दिल्ली समेत 16 राज्यों में होगी तूफानी बारिश, घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का ताजा अपडेट

Weather Update Today 18 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदाई की ओर बढ़ रहा है. यही वजह है कि मॉनसून की गति और असर दोनों पर प्रभाव पड़ा है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को यूपी और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान यानी बारिश के दौरान कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी चेतावनी भी जारी की गई है.

किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के अलर्ट के मुताबिक, शक्रवार को 16 राज्यों ( दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में बारिश होगी और कई जगहों पर 70 की स्पीड से हवा चलने का अनुमान भी जताया गया है.