Weather Update Today: 13 राज्यों में होगी बारिश, कई जगह बाढ़ का अलर्ट; नदियों के किनारे नहीं जाने की दी गई सलाह
Weather Update Today 17 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 धीरे-धीरे अब विदाई की ओर बढ़ रहा है. बावजूद इसके कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बारिश के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर तेज आंधी के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है.
किन राज्यों में होगी बारिश
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देश के (यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा) 13 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिण के राज्यों में किसानों और मछुआरों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में 17 सितंबर को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर,बुलंदशहर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में भारी बारिश का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को बारिश का येलो अलर्ट जारी है. जहानाबाद, सारण, सिवान, बक्सर, गया, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को बारिश-सतही हवा की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के पाकुड़, रांची, खूंटी, देवघर, धनबाद, साहेबगंज, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला पलामू, लातेहार, रामगढ़ और लोहरदगा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी है. गुरुवार को नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और शिमला में जोरदार बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, अजमेर और सीकर में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.