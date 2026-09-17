Weather Update Today: 13 राज्यों में होगी बारिश, कई जगह बाढ़ का अलर्ट; नदियों के किनारे नहीं जाने की दी गई सलाह

Weather Update Today 17 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 धीरे-धीरे अब विदाई की ओर बढ़ रहा है. बावजूद इसके कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बारिश के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर तेज आंधी के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है.

किन राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देश के (यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा) 13 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिण के राज्यों में किसानों और मछुआरों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है.