Weather Update Today: 18 राज्यों में होगी बारिश, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने यहां के मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 16 September 2026: दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होती जा रही हैं. 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है. आगामी 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मराठवाड़ा, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, केरल, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

दैनिक मौसम परिचर्चा (15-09-2026) दक्षिण-पश्चिम राजस्थान (जो कच्छ क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान से सटा है) के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के असर से, आज 15 सितंबर, 2026 को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 19 सितंबर, 2026 के आसपास पश्चिम… — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 15, 2026

उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (16 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में बुधवार (16 सितंबर, 2026) बारिश होगी.