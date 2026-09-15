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Weather Update Today: विदाई की बेला में भी कहर बरपाने का तैयार मॉनसून, 22 राज्यों में होगी बारिश, घर से निकलने से पहले लें लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 15 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) अब विदाई की ओर बढ़ रहा है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून का असर कम हुआ है, लेकिन झमाझम बारिश का दौर जारी है. इस बीच  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ-साथ देश के 20 राज्यों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है. कुछ जगहों पर बारिश के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती हैं. 

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक,  मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को देश के 22 राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, छ्त्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र ) में बारिश बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Published: September 15, 2026 7:53:59 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में  मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, वीकेंड यानी शनिवार तक दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में  मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को आंधी की चेतावनी है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के अलावा, आगरा, मुजफ्फर नगर, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, सहारनपुर, गोंडा, बिजनौर, बस्ती, रामपुर और उन्नाव में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को 17 जिलों में मूसलाधार बारिश होगी. पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर सहित बिहार के 17 जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. मंगलवार को भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है.

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