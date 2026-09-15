Weather Update Today: विदाई की बेला में भी कहर बरपाने का तैयार मॉनसून, 22 राज्यों में होगी बारिश, घर से निकलने से पहले लें लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 15 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) अब विदाई की ओर बढ़ रहा है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून का असर कम हुआ है, लेकिन झमाझम बारिश का दौर जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ-साथ देश के 20 राज्यों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है. कुछ जगहों पर बारिश के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती हैं.

Daily Weather Briefing (14-09-2026) Under the influence of low-pressure area over Southeast Rajasthan & adjoining north Gujarat, isolated extremely heavy rainfall likely over Saurashtra & Kutch and isolated very heavy over Gujarat Region on today, the 14th September, 2026.… — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 14, 2026

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को देश के 22 राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, छ्त्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र ) में बारिश बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.