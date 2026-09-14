Weather Update Today 14 September 2026: 23 राज्यों में होगी तेज बारिश, कहां-कहां है जलभराव और बाढ़ का अलर्ट; जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Weather Update Today 14 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से सोमवार को तेज रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार (14 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी बिहार सहित 23 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है, कई राज्यों में 85 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

23 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और नगालैंड समेत 23 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.