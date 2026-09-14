Weather Update Today 14 September 2026: 23 राज्यों में होगी तेज बारिश, कहां-कहां है जलभराव और बाढ़ का अलर्ट; जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट
Weather Update Today 14 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से सोमवार को तेज रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार (14 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी बिहार सहित 23 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है, कई राज्यों में 85 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
23 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और नगालैंड समेत 23 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. दिल्ली में कल यानी 14 सितंबर को मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, झांसी, कानपुर, इटावा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मानपुरी, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर और गोरखपुर में में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार के गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया में में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. रामगढ़, बोकारो, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को बारिश और आंधी की चेतावनी है. बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का येलो अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.