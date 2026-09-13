Weather Update Today 13 September 2026: 19 राज्यों में होगी तेज बारिश, कहां-कहां है लैड्सलाइन का खतरा; जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट
Weather Update Today 13 September 2026: चंद दिनों बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 धीरे-धीरे से विदा होने लगेगा. सबसे आखिर में सितंबर के अंतिम दोनों या फिर अक्टूबर की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर से भी मॉनसून 2026 विदा हो जाएगा. वहीं, फिलहाल मॉनसून देशभर में एक्टिव है और बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, रविवार (13 सितंबर, 2026) को देश के 19 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी है. कई राज्यों में रविवार को इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है.
Subject:(i) Under the influence of low-pressure area over South Chhattisgarh & neighbourhood, isolated
heavy rainfall very likely over Odisha, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh on 12th; Coastal Andhra
Pradesh, Vidarbha, Marathwada, Telanagana, Madhya Maharashtra and Konkan on… pic.twitter.com/ANa7HpfLrX
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 12, 2026
किन-किन राज्यों में होगी बारिश?
मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, रविवार (13 सितंबर, 2026) को देश के 19 राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, गुजरात और केरल) में भारी बारिश की चेतावनी है.
Daily Weather Breifing (12-09-2026)
(i) Under the influence of low-pressure area over South Chhattisgarh & neighbourhood, isolated heavy rainfall very likely over Odisha, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh on 12th; Coastal Andhra Pradesh, Vidarbha, Marathwada, Telanagana, Madhya…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 12, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (13 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश का अलर्ट जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार. राजधानी दिल्ली में रविवार तेज आंधी चलने की चेतावनी है, जिसकी रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में रविवार (13 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के अलावा अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मथुरा, मोरादाबाद, मिर्जापुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, कुशीनगर, कानपुर और चित्रकूट में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.