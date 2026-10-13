Weather Update Today 13 October 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में गुलाबी ठंड की दस्तक, जानें आज कहां-कहां होगी बारिश; जानकर ही निकलें घर से
Weather Update Today 13 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के बाद अब दिल्ली-यूपी और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है. आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में सुबह और रात के दौरान बेहद हल्की ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से देश के 23 राज्यों में बारिश के साथ-साथ तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है.
कहां-कहां होगी बारिश?
IMD के मुताबिक, मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को राजधानी दिल्ली समेत 23 राज्यों में (उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजा, हरियाणा, मेघायल, असम, छ्त्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड) में बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के शहरों में बारिश और तूफानी आंधी का अलर्ट है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. प्रयागराज, मेरठ, फिरोजाबाद, सोनभद्र, गोरखपुर, गोंडा, मथुरा, आगरा और कानपुर में आंधी-बारिश की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने चल सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को आंधी-बारिश की चेतावनी है. राज्य के वैशाली, सिवान, दरभंगा, मुंगेर, अररिया, सारण, गया और भागलपुर में भारी बारिश का अलर्ट है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कांगड़ा और मंडी में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और बूंदी में तेज हवा चलने की चेतावनी है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की चेतावनी है.