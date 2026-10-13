Weather Update Today 13 October 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में गुलाबी ठंड की दस्तक, जानें आज कहां-कहां होगी बारिश; जानकर ही निकलें घर से

Weather Update Today 13 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के बाद अब दिल्ली-यूपी और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है. आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में सुबह और रात के दौरान बेहद हल्की ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से देश के 23 राज्यों में बारिश के साथ-साथ तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को राजधानी दिल्ली समेत 23 राज्यों में (उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजा, हरियाणा, मेघायल, असम, छ्त्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड) में बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.