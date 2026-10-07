Weather Update Today: 60kmph की रफ्तार से हवा, 15 राज्यों में बारिश; जानिये कहां-कहां है लैंडस्लाइड का भी खतरा

Weather Update Today 07 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में खासतौर से उत्तर भारत में हल्की ठंड होने लगी है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो सुबह-शाम हल्की सर्दी हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ताजा अलर्ट जारी हुआ है. इसके मुताबिक, बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) दिल्ली समेत 15 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष अलर्ट है. खासतौर से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड का भी खतरा है. ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है.

किन 15 राज्यों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम, ओडिशा और असम में बारिश का अलर्ट है.