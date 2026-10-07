Weather Update Today: 60kmph की रफ्तार से हवा, 15 राज्यों में बारिश; जानिये कहां-कहां है लैंडस्लाइड का भी खतरा
Weather Update Today 07 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में खासतौर से उत्तर भारत में हल्की ठंड होने लगी है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो सुबह-शाम हल्की सर्दी हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ताजा अलर्ट जारी हुआ है. इसके मुताबिक, बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) दिल्ली समेत 15 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष अलर्ट है. खासतौर से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड का भी खतरा है. ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है.
किन 15 राज्यों के लिए अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम, ओडिशा और असम में बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. बुधवार को दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के जिलों में भी आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी है है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को आंधी की चेतावनी है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के अलावा मेरठ, आगरा, मथुरा, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. राज्य के पूर्णिया, भोजपुर, गोपालगंज, भागलपुर, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, वैशाली, और बक्सर में आंधी-बारिश की चेतावनी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और चमौली में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी है. खासतौर से सोलन, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर और कांगड़ा में आंधी के साथ बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. भरतपुर, उदयपुर, नागौर, झुंझुनूं, अजमेर, बीकानेर, कोटा, बारां, सीकर और चुरू में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है.