Weather Update Today: दिल्ली-NCR समेत 17 राज्यों में होगी बारिश! जानें IMD ने किन जगहों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update Today 06 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) ज्यादातर राज्यों से विदा हो चुका है. बावजूद इसके जाते-जाते कुछ राज्यों में बरसात जारी है. इस बीच बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को यूपी और बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.

किन 17 राज्यों में होगी बारिश

IMD की भविष्यवाणी के मुताबिक, मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को 17 राज्यों (यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश) में भारी बारिश होगी. देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है.