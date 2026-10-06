Weather Update Today: दिल्ली-NCR समेत 17 राज्यों में होगी बारिश! जानें IMD ने किन जगहों के लिए जारी किया अलर्ट
Weather Update Today 06 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) ज्यादातर राज्यों से विदा हो चुका है. बावजूद इसके जाते-जाते कुछ राज्यों में बरसात जारी है. इस बीच बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को यूपी और बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.
किन 17 राज्यों में होगी बारिश
IMD की भविष्यवाणी के मुताबिक, मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को 17 राज्यों (यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश) में भारी बारिश होगी. देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. दिल्ली में मंगलवार को मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. मेरठ, गाजियाबाद. आगरा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर और गोरखपुर में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मुंगेर, भागलपुर, गया, पटना और बक्सर में भारी बारिश का अलर्ट है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को बारिश की चेतावनी है. हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में बारिश-तेज हवा की चेतावनी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल के शिमला, सोलन, किन्नौर, बिलासपुंर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश की चेतावनी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में मंगलवार (6 अक्तूबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और अलवर में हल्की बारिश हो सकती है.