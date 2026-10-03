Weather Update Today: दिल्ली-NCR समेत 23 राज्यों में होगी बारिश! जानें IMD ने किन जगहों के लिए जारी किया येलो अलर्ट
Weather Update Today 03 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर मौसम का मिजाज बदल गया है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में सुबह और शाम के दौरान हल्की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और उमस रहती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून फिलहाल कई राज्यों में एक्टिव है, जिसके चलते शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को पूरे 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.
दैनिक मौसम परिचर्चा (02-10-2026)
अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों; गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों; पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड; और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 2, 2026
कहां-कहां होगी बारिश?
IMD के मुताबिक, शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत 23 राज्यों में बारिश हो सकती है. जिन राज्यों में शनिवार को बारिश होने का अलर्ट है, उनमें झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रमुख हैं. इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़ में धीमी बारिश हो सकती है.
Daily Weather Briefing (02-10-2026)
Conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh; most parts of Gujarat, Madhya Pradesh; entire Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand; some parts…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 2, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को साफ मौसम के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट है. दिल्ली-एनसीआर के तापमान में शनिवार की रात के दौरान थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है, लेकिन बारिश को लेकर IMD का कोई अलर्ट नहीं है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. यूपी के बरेली, कासकंज, प्रयागराज, मैनपुरी, हरदोई, कानपुर, एटा, आगरा, मथुरा, मेरठ और हरदोई में भारी बारिश की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को मूसलाधार बारिश होगी है. खासतौर से बिहार के मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद और भागलपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. साथ ही कई जगहों पर आंधी भी चलने की चेतावनी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को कई जिलों में तेज बारिश होगी है. सिमडेगा, बोकारो, पलामू, गुमला और हजारीबाग में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. नैनीताल, ऋषिकेश, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तूफानी बारिश का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, लाहौल स्पीति और बिलासपुर में भारी बारिश के अलावा तेज हवाओं की भी चेतावनी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को धूल भरी आंधी की आशंका है. भरतपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बूंदी और बारां में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शनिवार (3 अक्तूबर) भीषण बारिश का अलर्ट जारी है. हिसार समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है. वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, पंजाब के पटियाला, बरनाला, लुधियना, जालंधर, पठानकोट, गुरुदासपुर और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश हो सकती है.