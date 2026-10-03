Weather Update Today: दिल्ली-NCR समेत 23 राज्यों में होगी बारिश! जानें IMD ने किन जगहों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

Weather Update Today 03 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर मौसम का मिजाज बदल गया है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में सुबह और शाम के दौरान हल्की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और उमस रहती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून फिलहाल कई राज्यों में एक्टिव है, जिसके चलते शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को पूरे 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.

दैनिक मौसम परिचर्चा (02-10-2026) अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों; गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों; पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड; और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम… — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 2, 2026

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत 23 राज्यों में बारिश हो सकती है. जिन राज्यों में शनिवार को बारिश होने का अलर्ट है, उनमें झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रमुख हैं. इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़ में धीमी बारिश हो सकती है.