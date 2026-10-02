Weather Update Today: दिल्ली-NCR में होगी तेज बारिश ! 20 राज्यों के लिए भी जारी हुई चेतावनी; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट
Weather Update Today 02 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) अब देशभर से विदा हो चुका है और इसका आधिकारिक एलान भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से हो चुका है. बावजूद इसके कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. मौसमी गतिविधियों और चक्रवाती संचरण के प्रभाव से शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल सकती हैं.
कहां-कहां होगी बारिश?
मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, मेघालय और त्रिपुरा में तेज बारिश होने का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है. IMD ने दिल्ली में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है. IMD ने दिल्ली में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. खासतौर से राज्य के मथुरा, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, गोंडा, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, फिरोजाबाद, उन्नाव और एटा में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी है. राजधानी पटना को छोड़ दें तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, जहानाबाद, वैशाली, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी और किशनगंज में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी की भी चेतावनी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
स्थानीय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, रूद्रप्रयाग और बागेश्वर में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है. 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को तेज हवाओं का अलर्ट है. हिमाचल के लाहौल स्पीति, मनाली, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, कन्नौर और सिरमौर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शुक्रवार (2 अक्तूबर, 2026) को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर में तेज बारिश हो सकती है.