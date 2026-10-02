Weather Update Today: दिल्ली-NCR में होगी तेज बारिश ! 20 राज्यों के लिए भी जारी हुई चेतावनी; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 02 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) अब देशभर से विदा हो चुका है और इसका आधिकारिक एलान भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से हो चुका है. बावजूद इसके कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. मौसमी गतिविधियों और चक्रवाती संचरण के प्रभाव से शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल सकती हैं.

कहां-कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, मेघालय और त्रिपुरा में तेज बारिश होने का अलर्ट है.