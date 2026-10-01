Weather Update Today: दिल्ली-असम समेत किन 14 राज्यों में होगी बारिश? जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Weather Update Today 01 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई देशभर से हो चुकी है. सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से आधिकारिक एलान का इंतजार है. बावजूद इसके कुछ राज्यों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम का मिजाज पूरे उत्तर भारत में बदल गया है, जिसके चलते सुबह और शाम के दौरान बेहद हल्की ठंड होने लगी है. गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को देश की 14 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है, वहीं इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी भी चल सकती है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.