Weather Update Today: दिल्ली-असम समेत किन 14 राज्यों में होगी बारिश? जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट
Weather Update Today 01 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई देशभर से हो चुकी है. सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से आधिकारिक एलान का इंतजार है. बावजूद इसके कुछ राज्यों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम का मिजाज पूरे उत्तर भारत में बदल गया है, जिसके चलते सुबह और शाम के दौरान बेहद हल्की ठंड होने लगी है. गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को देश की 14 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है, वहीं इस दौरान कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी भी चल सकती है.
कहां-कहां होगी बारिश?
IMD के मुताबिक, गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को तेज हवा का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अलर्ट है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा में गुरुवार को बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी के प्रयागराज, देवरिया, बहराइच, गोंडा, सोनभद्र और कानपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. राजधानी पटना, गया, जहानाबाद, सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक रांची, धनबाद, गिरिडीह, साहेबगंज, पलामू, जमशेदपुर में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में IMD की ओर से बारिश का अनुमान लगाया गया है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश के मंडी, सोलन , बिलासपुर, किन्नौर और कांगड़ा में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलने का अलर्ट है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड समेत अन्य राज्यों में गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है.