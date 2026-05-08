Weather Update 8 May 2026: फिर बदल गया देशभर में मौसम, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Weather Update 8 May 2026: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड समेत देश के 12 राज्यों में शुक्रवार (08 मई, 2026) को तूफानी आंधी-बारिश की चेतावनी IMD की ओर से दी गई है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 13 मई तक लू चलने की भी संभावना जताई है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शुक्रवार (8 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
चेन्नई का तापमान
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
कोलकाता का तापमान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
पटना का तापमान
बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32डिग्री सेल्सियस रहेगा.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार (08 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा.