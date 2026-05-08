Weather Update 8 May 2026: फिर बदल गया देशभर में मौसम, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Weather Update 8 May 2026: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड समेत देश के 12 राज्यों में शुक्रवार (08 मई, 2026) को तूफानी आंधी-बारिश की चेतावनी IMD की ओर से दी गई है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 13 मई तक लू चलने की भी संभावना जताई है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शुक्रवार (8 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?