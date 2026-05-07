Weather Update 7 May 2026: दिल्ली-मुंबई समेत नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Weather Update 7 May 2026: उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गुरुवार को देश के 13 राज्यों में तूफानी-बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान कई राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को इसके चलते अलर्ट भी जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा गुरुवार (7 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?