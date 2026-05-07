Weather Update 7 May 2026: दिल्ली-मुंबई समेत नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Weather Update 7 May 2026: उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गुरुवार को देश के 13 राज्यों में तूफानी-बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान कई राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को इसके चलते अलर्ट भी जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा गुरुवार (7 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
चेन्नई का तापमान
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
कोलकाता का तापमान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
पटना का तापमान
बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार (07 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.