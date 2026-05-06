Weather Update 6 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण का असर, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Weather Update 6 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में मौमस का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बारिश का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है. दिल्ली में 10 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा. बुधवार (6 मई, 2206) को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा बुधवार (6 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?