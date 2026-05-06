Weather Update 6 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण का असर, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Weather Update 6 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में मौमस का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बारिश का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है. दिल्ली में 10 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा. बुधवार (6 मई, 2206) को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा बुधवार (6 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
चेन्नई का तापमान
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
कोलकाता का तापमान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
पटना का तापमान
बिहार की राजधानी पटना में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार (06 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.