Weather Update 5 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Weather Update 5 May 2026: पिछले 24-48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में मौमस का मिजाज बदल गया है. यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मंगलवार को भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा मंगलवार (5 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
चेन्नई का तापमान
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
कोलकाता का तापमान
पश्चि बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी कोलकाता में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
पटना का तापमान
बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार (05 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.