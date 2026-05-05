Weather Update 5 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Weather Update 5 May 2026: पिछले 24-48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में मौमस का मिजाज बदल गया है. यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मंगलवार को भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा मंगलवार (5 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?