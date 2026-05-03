Weather Update 3 May 2026: हिमाचल में बढ़ी ठंड तो दिल्ली में भी हुई बारिश, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Weather Update 3 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में मौमस का मिजाज बदल गया है. इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है. रविवार (3 मई, 2206) को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा रविवार (3 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?