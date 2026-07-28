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Weather Update 28 July 2026: 80 KMPH तक चलेंगी तेज हवाएं, 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 28 July 2026: उत्तर भारत में कहीं धीमी बारिश हो रही है तो कहीं पर मध्यम स्तर की बरसात हो रही है, जबकि पूर्वोत्तर के अलावा देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. खासतौर से असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हैं. बारिश के बाद बने हालात के चलते हजारों लोगों को पलायन का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा डिप्रेशन बना है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश, आंधी-तूफान चल सकती हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने अब एक फिर टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है. IMD ने अगले 24 घंटों के अंदर देश के 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का संभावना जताई है.   

किन 22 राज्यों में बारिश की संभावना?

 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: July 28, 2026 9:11:52 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को बारिश की संभावना जताई है. राजधानी दिल्ली में सुबह (28 जुलाई) से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. शाम तक बारिश होने के आसार हैं.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली, बागपत, बिजनौर, आगरा और मथुरा में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. खासतौर से राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में में आंधी-तूफान का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जाराी है. राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अनुसार, 28 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश, जबकि 28-29 जुलाई और 1-2 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी है.

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