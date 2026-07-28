Weather Update 28 July 2026: 80 KMPH तक चलेंगी तेज हवाएं, 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 28 July 2026: उत्तर भारत में कहीं धीमी बारिश हो रही है तो कहीं पर मध्यम स्तर की बरसात हो रही है, जबकि पूर्वोत्तर के अलावा देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. खासतौर से असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हैं. बारिश के बाद बने हालात के चलते हजारों लोगों को पलायन का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा डिप्रेशन बना है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश, आंधी-तूफान चल सकती हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने अब एक फिर टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है. IMD ने अगले 24 घंटों के अंदर देश के 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का संभावना जताई है.

किन 22 राज्यों में बारिश की संभावना?

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.