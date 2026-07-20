Weather Update 20 July 2026: कहीं मॉनसून की बारिश का कहर तो कहीं पर है झमाझम बरसात का इंतजार? जानें अपने राज्यों का हाल

Weather Update 20 July 2026: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कहीं धीमी तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से अगले 6-7 दिनों के दौरान या कहें पूरे सप्ताह देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को तेज बारिश का अनुमान है जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भी गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा. इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.