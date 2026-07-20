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Weather Update 20 July 2026: कहीं मॉनसून की बारिश का कहर तो कहीं पर है झमाझम बरसात का इंतजार? जानें अपने राज्यों का हाल

Weather Update 20 July 2026: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कहीं धीमी तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से अगले 6-7 दिनों के दौरान या कहें पूरे सप्ताह देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया गया है.  मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को तेज बारिश का अनुमान है जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भी गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा. इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 


By: JP Yadav | Published: July 20, 2026 9:29:16 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर में दिन भर बादल छाए रहेंगे. दोपहर बाद हल्की और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान आंधी-तूफान की भी संभावना बनी हुई है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने राज्य के करीब-करीब सभी जिलों में 20 से 25 जुलाई के दौरान कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के अनुसार, सोमवार को राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी,गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर समेत ज्यादातर जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होगी.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मॉनसून पूरी सक्रिय है. IMD के मुताबिक, सोमवार (20 जुलाई, 2026) को अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. सोमवार को राजधानी रांची, चतरा, हजारीबाग, पलामू और कोडरमा सहित कई जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट जारी है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों के लिए सोमवार को ‘आरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है, जबकि चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट लागू है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश में शिमला मौसम केंद्र द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक, अगले दो दिनों में चार से पांच जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है. सोमवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए तथा मंगलवार (21 जुलाई) को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

IMD के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 20 से 25 जुलाई तक कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 20 से 22 जुलाई के दौरान भारी बारिश का अनुमान है.

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