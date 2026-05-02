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Weather Update 2 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम पारा

Weather Update 2 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के मौसम का मिजाज अभी बदला-बदला सा नजर आ रहा है. कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शनिवार (2 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?


By: JP Yadav | Published: May 2, 2026 9:10:51 AM IST

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दिल्ली का तापमान

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

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मुंबई का तापमान

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Chennai Temperature - Photo Gallery
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चेन्नई का तापमान

देश की राजधानी चेन्नई में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

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कोलकाता का तापमान

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Lucknow Temperatue - Photo Gallery
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लखनऊ का तापमान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Patna Temperature - Photo Gallery
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पटना का तापमान

बिहार की राजधानी पटना में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Ranchi Temperature - Photo Gallery
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रांची में तापमान

झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Bhopal Temperature - Photo Gallery
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भोपाल का तापमान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

Jaipur Temperature - Photo Gallery
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जयपुर का तापमान

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

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शिमला का तापमान

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

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