Weather Update 2 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम पारा

Weather Update 2 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के मौसम का मिजाज अभी बदला-बदला सा नजर आ रहा है. कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शनिवार (2 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?