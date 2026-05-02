Weather Update 2 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, नोट करें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम पारा
Weather Update 2 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के मौसम का मिजाज अभी बदला-बदला सा नजर आ रहा है. कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शनिवार (2 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
चेन्नई का तापमान
देश की राजधानी चेन्नई में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
कोलकाता का तापमान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
पटना का तापमान
बिहार की राजधानी पटना में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार (02 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.