Weather Update 19 July 2026: मॉनसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ एक्टिव, क्या दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश? जानें अपने राज्यों का हाल
Weather Update 19 July 2026: फिलहाल कमजोर पड़े दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) ने उत्तर भारत के किसानों की टेंशन बढ़ा दी है. दिल्ली-हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में अनूकुल बारिश नहीं हो रही है जबकि मॉनसून की दस्तक को करीब 1 महीना होने को है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार (19 जुलाई, 2026) को दिल्ली-यूपी, बिहार समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मॉनसून प्रभावित कुछ राज्यों में कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ-साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है. 19 जुलाई को असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) अगले 6–7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ बनी रहने की संभावना है।
(ii) अरुणाचल प्रदेश तथा असम एवं मेघालय में 18 जुलाई को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 18 एवं 19 जुलाई को;… pic.twitter.com/X8KrWiIm5l
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026
वहीं उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
IMD Weather Warning !
Active monsoon conditions are expected to continue over several parts of the country.
⛈️ Extremely Heavy Rainfall is likely at isolated places over:
📍 Arunachal Pradesh & Assam & Meghalaya – 18 July
📍 Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim – 18–19 July
📍… pic.twitter.com/tLPody8VZS
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (19 जुलाई, 2026) को भी उमस बरकरार है. दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग (आईएमडी) ने रविवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. दिन के दौरान बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (19 जुलाई, 2026) को भारी बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रविवार को बारिश होने की संभावना है . पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के जिलों में बारिश होगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और आसपास के जिलों में 19 से 24 जुलाई तक व्यापक बारिश होगी.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (19 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी पटना, श्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पसुपौल, मधेपुरा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और आसपास के अधिकांश जिलों में 19 से 21 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में रविवार (19 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा समेत अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में रविवार (19 जुलाई, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के अनुसार, रविवार को राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत समेत अधिकांश जिलों में कहीं अत्यधिक भारी बारिश तो कहीं पर धीमी बरसात की संभावना है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (19 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित मौसम केंद्र ने 19 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में रविवार (19 जुलाई, 2026) को गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की कई है. मौसम विभाग के अनुसार, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और आसपास के जिलों में 19 से 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है. राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, फलोदी और आसपास के जिलों में 20 से 24 जुलाई के दौरान बारिश की संभावना है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मौसम विभाग के अनुसार,तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 से 24 जुलाई के दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. केरल, माहे और लक्षद्वीप में 19 से 21 जुलाई के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं. इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 24 जुलाई तक लगातार कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं, तेलंगाना में 19 से 24 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर राज्यों में शुमार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है. असम और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. इससे जगह-जगह बाढ़ आई हुई है और लैंडस्लाइड हुए हैं. रविवार को भी तेज बारिश का अलर्ट है.