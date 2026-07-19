Weather Update 19 July 2026: मॉनसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ एक्टिव, क्या दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश? जानें अपने राज्यों का हाल

Weather Update 19 July 2026: फिलहाल कमजोर पड़े दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) ने उत्तर भारत के किसानों की टेंशन बढ़ा दी है. दिल्ली-हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में अनूकुल बारिश नहीं हो रही है जबकि मॉनसून की दस्तक को करीब 1 महीना होने को है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार (19 जुलाई, 2026) को दिल्ली-यूपी, बिहार समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मॉनसून प्रभावित कुछ राज्यों में कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ-साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है. 19 जुलाई को असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) अगले 6–7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ बनी रहने की संभावना है। (ii) अरुणाचल प्रदेश तथा असम एवं मेघालय में 18 जुलाई को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 18 एवं 19 जुलाई को;… pic.twitter.com/X8KrWiIm5l — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026

वहीं उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.