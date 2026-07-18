Weather Update 18 July 2026: दिल्ली में उमस कायम, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा; कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update 18 July 2026: मॉनसून की दस्तक के दिन दिल्ली-एनसीआर में ठीकठाक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद से यह रूठा-रूठा सा है. करीब एक पखवाड़े बाद भी दिल्ली-एनसीआर के लोग झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश नहीं होने से किसान भी परेशान हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शनिवार (18 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है. दक्षिण भारत के अलावा मुंबई के तटीय और पूर्वी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

किन 15 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग की ओर से यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.