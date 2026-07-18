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Weather Update 18 July 2026: दिल्ली में उमस कायम, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा; कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update 18 July 2026:  मॉनसून की दस्तक के दिन दिल्ली-एनसीआर में ठीकठाक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद से यह रूठा-रूठा सा है. करीब एक पखवाड़े बाद भी दिल्ली-एनसीआर के लोग झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश नहीं होने से किसान भी परेशान हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शनिवार (18 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के  अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है. दक्षिण भारत के अलावा मुंबई के तटीय और पूर्वी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

किन 15 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग की ओर से यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. 


By: JP Yadav | Published: July 18, 2026 10:26:59 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में 18 जुलाई से 19 जुलाई के बीच भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. देवरिया, बलिया, कुशीनगर, बलिया, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, बिजनौर, सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, पीलीभीत, अमेठी, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शनिवार (18 जुलाई, 2026)को बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम,रामगढ़, गुमला, पलामू और साहेबगंज में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को राजधानी देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, चपावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल,हरिद्वार और ऋषिकेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को मंडी, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान शनिवार (18 जुलाई, 2026) को राजधानी जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, सीकर, बाड़मेर, शाहपुरा, पाली और डूंगरपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट, होशियारपुर, संगरूर, बरनाला, फाजिल्का,कपूरथला, मानसा, मोगा, रूपनगर और गुरदासपुर में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है.

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