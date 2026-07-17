Weather Update 17 July 2026: दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में उमस करेगी परेशान; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 17 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की धीमी रफ्तार ने किसानों के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से 17 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश का यह सिलसिला दिल्ली से असम तक जारी रहेगा.

IMD Weather Warning ! A Well-Marked Low Pressure Area over the northwest Bay of Bengal and adjoining north Odisha–West Bengal coasts is expected to enhance rainfall activity. 🌧️ During the next 7 days:

• Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall likely over East & Northeast India,… pic.twitter.com/fk3uSJhPBs — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 16, 2026

मौसम विभाग ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों बारिश का ताजा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बढ़ने की संभावना जताई है.