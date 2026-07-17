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Weather Update 17 July 2026: दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में उमस करेगी परेशान; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 17 July 2026:  दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की धीमी रफ्तार ने किसानों के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से 17 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश का यह सिलसिला दिल्ली से असम तक जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश,  गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों बारिश का ताजा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बढ़ने की संभावना जताई है.


By: JP Yadav | Last Updated: July 17, 2026 9:13:41 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार, 17 जुलाई को भी मौसम में कोई खास राहत मिलने के संकेत नहीं हैं. कुल मिलाकर उमस और गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ेगा.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है. IMD के अनुसार, बिहार में 17 से 21 जुलाई के दौरान व्यापक बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को बांका और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, झारखंड में 17 से 22 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, पर्तवीय राज्य उत्तराखंड में 17 से 22 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है. इसके बाद 18 से 21 जुलाई के दौरान कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (17 जुलाई) को बारिश जबकि अगले सोमवार तक तेज बारिश की संभावना है. 17 जुलाई को गरज-चमक और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है. IMD के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आगामी 22 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है.

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पूर्वोत्तर में कैसा रहेगा मौसम

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी. कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है.

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