  • We Women Want Conclave & Shakti Awards 2025: इवेंट में Sunny Leone ने दिखाया जबरदस्त स्टाइलिश लुक का जलवा, देखते ही फैंस के उड़े होश

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2025: इवेंट में Sunny Leone ने दिखाया जबरदस्त स्टाइलिश लुक का जलवा, देखते ही फैंस के उड़े होश

Sunny leone एक जानी मानी एक्ट्रेस है और वो अपने लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। हाल ही में उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया है जिस में उन्होंने फॉर्मल लुक पहना हुआ है। देखते है की ऐसी क्या खास बात है इस फॉर्मल लुक में, की हर जगह Sunny चर्चित है।

By: Ananya verma Last Updated: August 7, 2025 19:16:21 IST
1/6

Sunny leone फॉर्मल लुक

इस इवेंट में सनी लियोन एक फॉर्मल लुक में नज़र आई। इन्होंने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। जो काफ़ी क्लासी लुक दे रही है।

2/6

Sunny लियोनी का डैशिंग अंदाज़

इस तस्वीर में हम देख सकते है, की सनी लियोनी, ने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी है और साथ ही शर्ट में एक बो भी लगाई हुई है। जिससे लुक क्लासी के साथ साथ मॉडर्न भी लग रहा है ।

3/6

स्मोकी ऑय लुक

सनी के फॉर्मल लुक के साथ ये स्मोकी ऑय लुक, काफ़ी जच रहा है। आप देख सकते है की स्मोकी ऑय लुक के साथ, काजल और शिम्मर भी लगाया हुआ है। ऑय मेकअप को पूरा करने के लिए मस्कारा भी लगाया है।

4/6

सनी स्टेज पर स्पीच देते हुए

सनी यहाँ स्टेज पर स्पीच दे रही है और साथ ही अपनी हिल्स भी फ़्लाउंट कर रही है। इनका पूरा लुक काफ़ी कॉंफिडेंट लग रहा है।

5/6

सनी का स्लीक बन

इस लुक को एक क्लीन और chic लुक देने के लिए, एक स्लीक बन बनाया है। जिससे सनी काफ़ी presentable लग रही है ।

6/6

disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियाँ सार्वजनिक स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स, और आयोजनों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं। लेख में उल्लिखित व्यक्ति, ब्रांड, या कार्यक्रम से लेखक या प्रकाशक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। "We Women Want Conclave & Shakti Awards 2025" में भाग लेने वाले सेलिब्रिटी, जैसे कि सनी लियोन, के बारे में व्यक्त किए गए विचार पूर्णतः फैशन और सार्वजनिक उपस्थिति के आधार पर हैं, जिनका उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुँचाना नहीं है। कृपया इस लेख को अंतिम या आधिकारिक जानकारी न मानें।

